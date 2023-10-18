В Башкирии из-за гололедицы два автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
По информации Госкомитета по ЧС, в Туймазинском районе на фоне неблагоприятных погодных условий произошло ДТП. Из-за образовавшейся на дорогах наледи два автомобиля в попытке избежать столкновения вылетели в кювет и опрокинулись.
Два легковых автомобиля Audi A4 и ВАЗ-2106 двигались навстречу друг другу, но водители потеряли контроль над управлением и в попытке избежать столкновения обе машины совершили съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.
Отмечается, что водитель отечественного авто в результате ДТП не пострадал. Женщине, управлявшей иномаркой, потребовалась помощь спасателей Госкомитета РБ по ЧС. её вытащили из салона авто и передали медикам.
Госкомитет по ЧС напоминает, что в пути необходимо выбирать соответствующую погодным условиям и дорожной обстановке скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резкие маневры.
— Не будьте слишком самоуверенны, что вы прекрасно умеете управлять транспортным средством. Поменяйте стиль вождения. Не забудьте придерживаться дистанции между автомобилями — лучше увеличить ее в два, а то и в три раза. Необходимо оставить место, чтобы в случае заноса безопасно затормозить, — отметили в Госкомитете.