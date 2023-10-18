В Башкирии из-за гололедицы два автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись

Отмечается, что водитель отечественного авто в результате ДТП не пострадал. Женщине, управлявшей иномаркой, потребовалась помощь спасателей Госкомитета РБ по ЧС. её вытащили из салона авто и передали медикам.



Госкомитет по ЧС напоминает, что в пути необходимо выбирать соответствующую погодным условиям и дорожной обстановке скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резкие маневры.