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В Башкирии женщина пострадала в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля

В Башкирии из-за гололедицы два автомобиля вылетели в кювет и опрокинулись

18 октября 2023, 08:19

В Башкирии женщина пострадала в результате ДТП с опрокидыванием автомобиля

Инцидент произошел ранее неподалеку от села Нижнетроицкий, сообщает пресс-служба Госкомитета по ЧС.

По информации Госкомитета по ЧС, в Туймазинском районе на фоне неблагоприятных погодных условий произошло ДТП. Из-за образовавшейся на дорогах наледи два автомобиля в попытке избежать столкновения вылетели в кювет и опрокинулись.

Два легковых автомобиля Audi A4 и ВАЗ-2106 двигались навстречу друг другу, но водители потеряли контроль над управлением и в попытке избежать столкновения обе машины совершили съезд с дорожного полотна с последующим опрокидыванием.

Отмечается, что водитель отечественного авто в результате ДТП не пострадал. Женщине, управлявшей иномаркой, потребовалась помощь спасателей Госкомитета РБ по ЧС. её вытащили из салона авто и передали медикам.

Госкомитет по ЧС напоминает, что в пути необходимо выбирать соответствующую погодным условиям и дорожной обстановке скорость, соблюдать дистанцию и не совершать резкие маневры.

— Не будьте слишком самоуверенны, что вы прекрасно умеете управлять транспортным средством. Поменяйте стиль вождения. Не забудьте придерживаться дистанции между автомобилями — лучше увеличить ее в два, а то и в три раза. Необходимо оставить место, чтобы в случае заноса безопасно затормозить, — отметили в Госкомитете.
#Общество#Происшествия#Башкирия#ДТП с пострадавшими#ДТП#Новости Башкирии#Гололед#Азамат Нухов
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