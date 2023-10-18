Упавший беспилотник, куница в квартире и кадровые перестановки в мэрии Уфы

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
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Сегодня днем рядом с парком «Первомайский» упал беспилотник. На фотографиях из социальных сетей, действительно, видно лежащий на проезжей части аппарат с парашютом. Позже стало известно, что запуск БПЛА был запланирован по заказу одной из республиканских компаний, которая занимается пассажироперевозками. Цель запуска пока неизвестна.
Неизвестные снесли поклонный православный крест, установленный на одной из скал у Павловского водохранилища. По информации из соцсетей, он был установлен там участниками семейного православного лагеря в 2011 году. Как отмечает тг-канала «Многонационал», за сносом креста могут стоять христианофобы, которые ранее якобы также анонсировали снос православного креста в Белорецком районе близ села Кага. Возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».
Депутаты регионального Госсобрания рассмотрят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Республике Башкортостан». Закон в настоящее время обязывает органы государственной власти принимать меры по защите ребенка от информации, которая не только пропагандирует, но и демонстрирует нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также содержит информацию, пропагандирующую педофилию и способную вызвать у детей желание сменить пол.
Главой Советского района Уфы назначен Айдар Базгудинов. Ранее Базгудинов руководил Демским районом, жители которого неоднократно жаловались на большую лужу по улице Мусоргского. Размеры лужи были столь внушительны, что в какой-то момент там поселился бобёр. А ушедший в отставку глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин возглавил городское «Управление жилищного хозяйства».
Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ванной. Первым, что заметил хозяин это порванную душевую шторку и разбросанные шампуни и гели для душа. А из угла раздавались странные звуки — кто-то шуршал и рычал. Зверёк пробрался под обшивку, спасателям пришлось её разобрать. Животное отловили, а позднее вывезли в лес и отпустили на волю.