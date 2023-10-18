Упавший беспилотник, куница в квартире и кадровые перестановки в мэрии Уфы

Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ванной. Первым, что заметил хозяин это порванную душевую шторку и разбросанные шампуни и гели для душа. А из угла раздавались странные звуки — кто-то шуршал и рычал. Зверёк пробрался под обшивку, спасателям пришлось её разобрать. Животное отловили, а позднее вывезли в лес и отпустили на волю.