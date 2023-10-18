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Posted 18 октября, 12:43

Published 18 октября, 12:43

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Стало известно кому больше всех повезёт в 2024 году

Стало известно кому больше всех повезёт в 2024 году

18 октября 2023, 12:43
Фото: 1MI
Астролог Василиса Володина рассказала, у кого из знаков зодиака начнётся белая полоса в году Зеленого Деревянного Дракона

Согласно российскому астрологу Василисе Володиной, представителям знака Водолея в Год Зеленого Деревянного Дракона предстоит очень успешный и продуктивный год. Согласно информации от телепортала teleprogramma.pro, ждет этих людей белая полоса.

Астролог утверждает, что Дракону особенно нравятся представители знака Водолея благодаря их творческой и энергичной природе, поэтому они могут рассчитывать на поддержку и помощь своего покровителя во всех сферах жизни.

С самого начала года звезды благоприятствуют успешному развитию, реализации проектов и идей, способствующих расширению бизнеса. К лету люди этого знака ощутят нарастающее богатство и значительное увеличение дохода.

В осеннюю пору Водолей жизни ожидают глобальные изменения, особенно в сфере личных отношений. Возможно, представителям этого знака выпадет возможность встретить свою истинную половинку и увидеть ее очаровательное лицо напротив себя.

Однако, Дракон предпочитает ясность и определенность, поэтому не следует забывать своей цели. Возникшее желание должно быть осмысленным и иметь действительно важное значение для Водолея.

#Общество#Виалина Ахсанова
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