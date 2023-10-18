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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Российские ученые разработали новый способ прогнозирования смертности при раке легких

18 октября 2023, 12:03
Ученые из России разработали инновационный метод предсказания смертности при раке легких. Эта форма рака является наиболее распространенной.

Новая технология основана на анализе данных о белковых молекулах, которые регулируют качество митохондрий — клеточных органелл, ответственных за производство энергии, пишет runews24.ru.

Российские ученые выяснили, что уровень этих белков контролируется определенными регуляторными белками. Они полагают, что, изучая количество этих молекул в клетках, можно оценить работу митохондрий.

В ходе исследования российские ученые собрали информацию о молекулах, возрасте пациентов, стадии заболевания и поле. С использованием этих данных была разработана модель, способная предсказать выживаемость пациентов через год, три года и пять лет.

Оказалось, что точность новой модели превышает точность существующих моделей на 20%.

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