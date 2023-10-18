Российские ученые разработали новый способ прогнозирования смертности при раке легких

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Новая технология основана на анализе данных о белковых молекулах, которые регулируют качество митохондрий — клеточных органелл, ответственных за производство энергии, пишет runews24.ru.
Российские ученые выяснили, что уровень этих белков контролируется определенными регуляторными белками. Они полагают, что, изучая количество этих молекул в клетках, можно оценить работу митохондрий.
В ходе исследования российские ученые собрали информацию о молекулах, возрасте пациентов, стадии заболевания и поле. С использованием этих данных была разработана модель, способная предсказать выживаемость пациентов через год, три года и пять лет.
Оказалось, что точность новой модели превышает точность существующих моделей на 20%.