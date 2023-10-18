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Posted Сегодня, 14:56

Published Сегодня, 14:56

Modified Сегодня, 14:57

Updated Сегодня, 14:57

Психолог рассказала родителям школьников, как привить мотивацию к учебе

18 октября 2023, 14:56
Детский психолог Наталья Наумова поделилась с читателями NEWS.ru, которые имеют детей-школьников, рекомендациями по повышению мотивации к учебе.

Она советует маме и папе помочь ребенку определиться с интересным направлением, которое может повлиять на выбор профессии в будущем.

Как сообщает NEWS.ru, эксперт также советует родителям, как справиться с трудностями по тем школьным дисциплинам, которые плохо даются ребенку.

Ни в коем случае не стоит ругать и критиковать ребенка, вызывать в нем чувство вины. Необходимо поддерживать и направлять школьника, чтобы он осознал значимость учебы для своего будущего и выбрал направление для дальнейшего развития. Родителям стоит предложить ребенку репетитора, кружки, секции, чтобы в перспективе школьник осознал свои учебные интересы и начал в них преуспевать. Тогда учеба станет для него максимально интересной.

Психолог обращает внимание на то, что родители зачастую сами подрывают мотивацию ребенка к учебе своими негативными эмоциями, и на подсознательном уровне у школьника формируется боязнь. В этом случае родители должны перейти с ругани на похвалу, чтобы у ребенка повысилась мотивация и появилось желание получать новые знания в стенах школы.

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