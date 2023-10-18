Психолог рассказала родителям школьников, как привить мотивацию к учебе

Ни в коем случае не стоит ругать и критиковать ребенка, вызывать в нем чувство вины. Необходимо поддерживать и направлять школьника, чтобы он осознал значимость учебы для своего будущего и выбрал направление для дальнейшего развития. Родителям стоит предложить ребенку репетитора, кружки, секции, чтобы в перспективе школьник осознал свои учебные интересы и начал в них преуспевать. Тогда учеба станет для него максимально интересной.