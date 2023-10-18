Прощай, лишний вес: диетолог предлагает новые стратегии похудения

Пономарева пояснила, что прием пищи перед зеркалом может помочь выбирать более здоровую пищу и увеличивает уверенность в себе, что в результате приводит к уменьшению потребления жирной пищи. Психологи отмечают, что люди, наблюдающие за собой в зеркале во время еды, развивают эту полезную привычку. Поэтому, обед или ужин перед зеркалом — это еще один эффективный метод.