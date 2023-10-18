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Posted Вчера, 12:38

Published Вчера, 12:38

Modified Сегодня, 09:00

Updated Сегодня, 09:00

Прощай, лишний вес: диетолог предлагает новые стратегии похудения

Прощай, лишний вес: диетолог предлагает новые стратегии похудения

18 октября 2023, 12:38
Фото: 1MI
Диетолог Василиса Понамарева раскрыла более простые методы потерять вес

По мнению диетолога Василисы Пономаревой, существуют более простые способы избавиться от лишних килограммов без необходимости придерживаться строгих диет и делать силовые тренировки, как пишет Медикфорум.

Один из таких способов — использование недоминантной руки при приеме пищи. Правшам рекомендуется держать вилку в левой руке (левшам — в правой). Такой нестандартный подход может помочь в процессе похудения, поскольку вы будете автоматически есть медленнее и осознаннее. Учитывая, что чувство сытости наступает примерно через 20 минут, данная стратегия действительно позволяет сосредоточиться на размере порций и съедать меньше продуктов.

Пономарева пояснила, что прием пищи перед зеркалом может помочь выбирать более здоровую пищу и увеличивает уверенность в себе, что в результате приводит к уменьшению потребления жирной пищи. Психологи отмечают, что люди, наблюдающие за собой в зеркале во время еды, развивают эту полезную привычку. Поэтому, обед или ужин перед зеркалом — это еще один эффективный метод.

Ранее Mkset сообщал о пряностях, которые помогают похудеть. Особое внимание эксперт уделяет куркуме. Она не только помогает похудеть, но и оказывает благотворное воздействие на здоровье за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

#Здоровье#Виалина Ахсанова
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