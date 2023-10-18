Прощай, лишний вес: диетолог предлагает новые стратегии похудения

Posted Вчера, 12:38
Published Вчера, 12:38
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
По мнению диетолога Василисы Пономаревой, существуют более простые способы избавиться от лишних килограммов без необходимости придерживаться строгих диет и делать силовые тренировки, как пишет Медикфорум.
Один из таких способов — использование недоминантной руки при приеме пищи. Правшам рекомендуется держать вилку в левой руке (левшам — в правой). Такой нестандартный подход может помочь в процессе похудения, поскольку вы будете автоматически есть медленнее и осознаннее. Учитывая, что чувство сытости наступает примерно через 20 минут, данная стратегия действительно позволяет сосредоточиться на размере порций и съедать меньше продуктов.
Пономарева пояснила, что прием пищи перед зеркалом может помочь выбирать более здоровую пищу и увеличивает уверенность в себе, что в результате приводит к уменьшению потребления жирной пищи. Психологи отмечают, что люди, наблюдающие за собой в зеркале во время еды, развивают эту полезную привычку. Поэтому, обед или ужин перед зеркалом — это еще один эффективный метод.
Ранее Mkset сообщал о пряностях, которые помогают похудеть. Особое внимание эксперт уделяет куркуме. Она не только помогает похудеть, но и оказывает благотворное воздействие на здоровье за счет своих антиоксидантных и противовоспалительных свойств.