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Поклонный крест снесли со скалы Павловского водохранилища: возбуждено дело

Поклонный крест снесли неизвестные на Павловском водохранилище в Башкирии

18 октября 2023, 06:52
Фото: "Многонацонал"// Telegram

Поклонный крест снесли со скалы Павловского водохранилища: возбуждено дело

За актом вандализма может стоять группа христианофобов, предполагает телеграм-канал «Многонационал».

Неизвестные снесли поклонный православный крест, установленный на одной из скал у Павловского водохранилища. По информации из соцсетей, он был установлен там участниками семейного православного лагеря в 2011 году.

По сообщениям в соцсетях, сейчас памятник выглядит так По сообщениям в соцсетях, сейчас памятник выглядит так
По сообщениям в соцсетях, сейчас памятник выглядит так
Фото: Многонационал// Telegram

Как отмечает тг-канала «Многонационал», за сносом креста могут стоять христианофобы, которые ранее якобы также анонсировали снос православного креста в Белорецком районе близ села Кага.

Фото с дня установки креста Фото с дня установки креста
Фото с дня установки креста
Фото: Сретение - православная семейная база отдыха// VK.com

В МВД Башкирии прокомментировали инцидент.

— Сообщение по данному факту зарегистрировано в Отделе МВД России по Караидельскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время подразделением дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «вандализм», — сообщили в ведомстве.

#Общество#Происшествия#Памятник#Религия#Азамат Нухов
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