Поклонный крест снесли неизвестные на Павловском водохранилище в Башкирии

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Неизвестные снесли поклонный православный крест, установленный на одной из скал у Павловского водохранилища. По информации из соцсетей, он был установлен там участниками семейного православного лагеря в 2011 году.
Как отмечает тг-канала «Многонационал», за сносом креста могут стоять христианофобы, которые ранее якобы также анонсировали снос православного креста в Белорецком районе близ села Кага.
В МВД Башкирии прокомментировали инцидент.
— Сообщение по данному факту зарегистрировано в Отделе МВД России по Караидельскому району. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В настоящее время подразделением дознания возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «вандализм», — сообщили в ведомстве.