Можно удалить зубной щеткой: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера

Также есть несколько других поломок, которые можно попытаться исправить самостоятельно. Например, если устройство не заряжается или не распознает подключение наушников из-за грязи, которая скапливается в разъемах при носке смартфона в кармане, можно удалить ее зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте. Таким образом, можно избежать обращения в сервис и дополнительных затрат.