Можно удалить зубной щеткой: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Иногда ремонт смартфона может обойтись в круглую сумму, поэтому многие задумываются о возможности самостоятельно устранить некоторые поломки. Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами.
Одной из самых распространенных проблем является зависание и замедление работы системы. Причинами этого могут быть не только возраст гаджета и загруженность операционной системы, но и физическое состояние самого устройства. В таких случаях можно попробовать сбросить смартфон к заводским настройкам, что зачастую помогает решить проблему.
Еще одной частой проблемой является зависание или перезагрузка при включении, когда на экране появляется логотип производителя. В таком случае можно попробовать сбросить устройство через меню восстановления. Обратите внимание, что методы сброса могут отличаться в зависимости от модели смартфона.
Также есть несколько других поломок, которые можно попытаться исправить самостоятельно. Например, если устройство не заряжается или не распознает подключение наушников из-за грязи, которая скапливается в разъемах при носке смартфона в кармане, можно удалить ее зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте. Таким образом, можно избежать обращения в сервис и дополнительных затрат.