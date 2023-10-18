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Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Можно удалить зубной щеткой: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера

Можно удалить зубной щеткой: раскрыты способы починить смартфон без помощи мастера

18 октября 2023, 08:52
Фото: 1MI
Эксперт по ремонту техники рассказал, как справиться с некоторыми проблемами по части ремонта смартфона самостоятельно.

Иногда ремонт смартфона может обойтись в круглую сумму, поэтому многие задумываются о возможности самостоятельно устранить некоторые поломки. Эксперт по ремонту техники Александр Коротенко поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» своими советами.

Одной из самых распространенных проблем является зависание и замедление работы системы. Причинами этого могут быть не только возраст гаджета и загруженность операционной системы, но и физическое состояние самого устройства. В таких случаях можно попробовать сбросить смартфон к заводским настройкам, что зачастую помогает решить проблему.

Еще одной частой проблемой является зависание или перезагрузка при включении, когда на экране появляется логотип производителя. В таком случае можно попробовать сбросить устройство через меню восстановления. Обратите внимание, что методы сброса могут отличаться в зависимости от модели смартфона.

Также есть несколько других поломок, которые можно попытаться исправить самостоятельно. Например, если устройство не заряжается или не распознает подключение наушников из-за грязи, которая скапливается в разъемах при носке смартфона в кармане, можно удалить ее зубной щеткой или ватной палочкой, смоченной в спирте. Таким образом, можно избежать обращения в сервис и дополнительных затрат.

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