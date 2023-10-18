«Крестопад» поставили на паузу

Posted Сегодня, 20:49
Published Сегодня, 20:49
Modified Сегодня, 20:51
Updated Сегодня, 20:51
Зато рядом на банкноте красуется изображение башни Сююмбике в Казанском Кремле с исламским полумесяцем на шпиле. Многие решили, что это не согласуется с традиционными ценностями. Тем более, если копнуть историю, то выяснится, что во времена Российской империи башня Сююмбике именовалась «проездной» и на ней был установлен двуглавый орел. Но в 1918 году объект торжественно передали мусульманскому населению Казани, а российский герб заменили на серебряный полумесяц. В 1930-х годах на волне антирелигиозного бума снесли и его. Полумесяц был снова установлен по просьбам татарской общественности только в 1993 году.
Судьба Дворцовой церкви оказалась еще более печальной. В 1918 году она была разграблена, позднее в здании и вовсе организовали столовую. Внутренне оформление храма было утрачено. Тем не менее, в 2002 году его отреставрировали, но на куполе установили знак Юнеско. Впрочем, потом его сняли. В настоящее время в здании расположен Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан.
Волна возмущения по поводу изображения на новой банкноте поднялась сильная. Заговорили не просто об атаке на православные символы, но о попытках деконструировать саму русскую культуру и идентичность, где православие играет одну из базовых ролей. В народе даже появился термин, описывающий происходящее — «крестопад».
Тем более, что попытка «замазать» кресты предпринимается уже не впервые. Также вспомнили (хотя само описываемое событие имело место еще в 2022 году) о замене флага Пензенской области, с которого убрали символический образ Спаса Нерукотворного и вместо него изобразили три снопа сена. Среди местных жителей ходят слухи, что это было сделано под давлением татарской общественности, но точно неизвестно, по какой причине пензенский губернатор принял такое решение.
На днях также стало известно о вопиющем случае в Башкирии, где на одной из скал у Павловского водохранилища снесли поклонный православный крест. По информации из соцсетей, он был установлен там участниками семейного православного лагеря в 2011 году. Как отмечает Telegram-канал «Многонационал», за сносом креста могут стоять христианофобы, которые якобы анонсировали снос православного креста в Белорецком районе. Сейчас возбуждено и расследуется уголовное дело по факту вандализма.
На этом фоне в РПЦ, где, судя по всему, сначала не понимали, как реагировать на происходящее, в конечном счете поднялись на защиту крестов. Там назвали неоспоримым тот факт, что православный крест — это «часть государственной символики России». А активисты движения «Сорок сороков» и вовсе написали заявление в Генпрокуратуру, в котором потребовали проверить купюру на экстремизм. Речь о лицевой части той же самой банкноты с изображением Никольской башни нижегородского кремля. До советского периода она венчалась либо орлом, либо крестом, а на новых деньгах их нет.
Прозвучали также и резкие эмоциональные высказывания.
«Вы что там, товарищи, совсем страх потеряли? На новой купюре в 1000 рублей изображаете минарет с полумесяцем, а купол православного храма без креста. Не играйте с огнем.😡😡😡», — так отреагировал в своем telegram-канале на новые банкноты священник Русской православной церкви и телеведущий Павел Островский.
Между тем, в Татарстане заявили, что в обсуждении дизайна банкноты не принимал участия ни один эксперт из республики. Мы посмотрели список экспертов: в нем — сплошь жители Нижнего Новгорода и имена федерального масштаба.
Но обратили внимание на увековеченные на банкноте технопарки Иннополиса. Теперь, главное, чтобы их достроили без происшествий, а то неудобно получится.
При этом ответная реакция на скандальную купюру в Татарстане оказалась, скорее, негативной. Так, в опросе связанного с правительством республики канала «Еду в Татарстан» о том, какой объект нужно разместить на очередном варианте банкноты, теперь уверенно лидирует мечеть Кул Шариф с восемью полумесяцами.
Своеобразную точку в скандале поставил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
«Дискуссия возникла на ровном месте. Ее можно было бы не допустить, если бы разработчики согласовали с регионом то изображение, которое они планируют сделать», — заявил он, добавив, что на территории Казанского Кремля есть православный собор и мечеть, которые можно было бы поместить на купюру и избежать «ненужных интерпретаций».
В общем, депутат уверен: проблема не в межконфессиональном недопонимании, а в Центробанке.
При этом справедливые вопросы к банку возникли у волгоградского политолога Андрея Гусия. «Сколько бюджетных средств стоила эта ошибка? Сколько уже потрачено на дизайн, подготовку станков и выпуск купюры, теперь отзыв, а затем и уничтожение? К ЦБ было и так множество вопросов, что по курсам валют, что по политике в целом. А теперь так и вообще в прямом смысле слова — деньги на ветер, бюджетные», — возмутился Гусий.