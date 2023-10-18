«Крестопад» поставили на паузу

Зато рядом на банкноте красуется изображение башни Сююмбике в Казанском Кремле с исламским полумесяцем на шпиле. Многие решили, что это не согласуется с традиционными ценностями. Тем более, если копнуть историю, то выяснится, что во времена Российской империи башня Сююмбике именовалась «проездной» и на ней был установлен двуглавый орел. Но в 1918 году объект торжественно передали мусульманскому населению Казани, а российский герб заменили на серебряный полумесяц. В 1930-х годах на волне антирелигиозного бума снесли и его. Полумесяц был снова установлен по просьбам татарской общественности только в 1993 году.