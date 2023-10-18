Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ванной

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Вечером 17 октября за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы обратился местный житель. По возвращении в свою квартиру мужчина обнаружил беспорядок в ванной комнате: порванная душевая шторка валялась на полу, всюду были разбросаны шампуни и гели для душа. Более того, из угла раздавались странные звуки — кто-то шуршал и рычал.
По прибытии на место спасатели провели тщательный осмотр квартиры. Как выяснилось, погром в ванной устроила куница, предположительно, пробравшаяся в квартиру через канализационную трубу. Зверёк пробрался под обшивку, спасателям пришлось её разобрать. Животное отловили, а позднее вывезли в лес и отпустили на волю.