mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:16

Published Сегодня, 07:16

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

В Уфе спасатели отловили куницу, пробравшуюся в квартиру

Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ванной

18 октября 2023, 07:16
Фото: 1MI

В Уфе спасатели отловили куницу, пробравшуюся в квартиру

Оказавшись в квартире, животное спряталось в необычном месте, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы.

Вечером 17 октября за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы обратился местный житель. По возвращении в свою квартиру мужчина обнаружил беспорядок в ванной комнате: порванная душевая шторка валялась на полу, всюду были разбросаны шампуни и гели для душа. Более того, из угла раздавались странные звуки — кто-то шуршал и рычал.

По прибытии на место спасатели провели тщательный осмотр квартиры. Как выяснилось, погром в ванной устроила куница, предположительно, пробравшаяся в квартиру через канализационную трубу. Зверёк пробрался под обшивку, спасателям пришлось её разобрать. Животное отловили, а позднее вывезли в лес и отпустили на волю.

#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Спасатели#Служба спасения#Азамат Нухов#Дикие животные
Подпишитесь
Поклонный крест снесли неизвестные на Павловском водохранилище в Башкирии
Сегодня, 06:52
Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список
Сегодня, 04:17
Депутат Курултая Башкирии покинул свой пост спустя месяц после избрания
Сегодня, 06:04
Банк России приостановил выпуск новой банкноты с изображением памятника в Уфе
Сегодня, 06:01
Силовики собираются выдворить из Уфы сотни иностранцев
Вчера, 11:33
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37