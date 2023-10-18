Дикое животное через канализацию проникло в квартиру в Уфе и устроило погром в ванной

Вечером 17 октября за помощью к сотрудникам Поисково-спасательного отряда УГЗ Уфы обратился местный житель. По возвращении в свою квартиру мужчина обнаружил беспорядок в ванной комнате: порванная душевая шторка валялась на полу, всюду были разбросаны шампуни и гели для душа. Более того, из угла раздавались странные звуки — кто-то шуршал и рычал.