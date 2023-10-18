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Updated Сегодня, 07:16

Бывший глава Уфимского района Вилорий Угаров покинул пост депутата Курултая

Депутат Курултая Башкирии покинул свой пост спустя месяц после избрания

18 октября 2023, 06:04
Фото: Вилорий Угаров// VK.com

Бывший глава Уфимского района Вилорий Угаров покинул пост депутата Курултая

Вилорий Угаров покинул должность по собственному желанию, сообщили ранее в пресс-службе регионального Госсобрания.

Бывший глава Уфимского района Вилорий Угаров покинул Курултай Башкирии по собственному желанию спустя месяц после избрания. Соответствующее постановление за подписью спикера Курултая Константина Толкачева было опубликовано на портале правовой информации республики.

Прекращение полномочий Вилория Угарова связано с его личным заявлением. Согласно Закону «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан» это считается одним из оснований для досрочного прекращения полномочий депутата.

Напомним, Вилорий Угаров был избран по Уфимскому одномандатному округу, в связи с чем в сентябре 2024 года состоятся дополнительные выборы.

#Политика#Общество#Выборы#Депутаты#Госсобрание Башкирии#Константин Толкачев#Азамат Нухов#Уфимский район#Курултай
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