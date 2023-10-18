Депутат Курултая Башкирии покинул свой пост спустя месяц после избрания

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Бывший глава Уфимского района Вилорий Угаров покинул Курултай Башкирии по собственному желанию спустя месяц после избрания. Соответствующее постановление за подписью спикера Курултая Константина Толкачева было опубликовано на портале правовой информации республики.
Прекращение полномочий Вилория Угарова связано с его личным заявлением. Согласно Закону «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан» это считается одним из оснований для досрочного прекращения полномочий депутата.
Напомним, Вилорий Угаров был избран по Уфимскому одномандатному округу, в связи с чем в сентябре 2024 года состоятся дополнительные выборы.