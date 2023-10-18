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Главой Советского района Уфы назначен Айдар Базгудинов

Чиновнику мэрии Уфы, оставившему после себя лужу с бобром, доверили центр города

18 октября 2023, 08:15
Фото: Айдар Базгудинов// VK/com

Главой Советского района Уфы назначен Айдар Базгудинов

О назначении сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Как стало известно днем ранее, ушедший в отставку глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин возглавил городское «Управление жилищного хозяйства». Новым главой района стал управляющий делами мэрии Уфы Айдар Базгудинов.

Примечательно, что ранее Базгудинов руководил Демским районом, жители которого неоднократно жаловались на большую лужу по улице Мусоргского. Размеры лужи были столь внушительны, что в какой-то момент там поселился бобёр.

В Уфу вернулась легендарная лужа, в которой прошлой весной поселился бобер
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#Общество#Уфа#Администрация Уфы#Мэрия#Администрация#Азамат Нухов#Кировский район
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