Чиновнику мэрии Уфы, оставившему после себя лужу с бобром, доверили центр города

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Как стало известно днем ранее, ушедший в отставку глава Советского района Уфы Рустем Рахматуллин возглавил городское «Управление жилищного хозяйства». Новым главой района стал управляющий делами мэрии Уфы Айдар Базгудинов.
Примечательно, что ранее Базгудинов руководил Демским районом, жители которого неоднократно жаловались на большую лужу по улице Мусоргского. Размеры лужи были столь внушительны, что в какой-то момент там поселился бобёр.