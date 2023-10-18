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CCI France Russie: Французские виноделы хотят сохранить связь с российским рынком

CCI France Russie: Французские виноделы хотят сохранить связь с российским рынком

18 октября 2023, 10:03
Фото: 1MI
Салон «Французская осень», который проходил в Москве, посетили 15 виноделов из Франции. Об этом рассказал глава Франко-Российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie) Павел Шинский. Он отметил, что таким образом винный бизнес Франции продемонстрировал желание остаться на российском рынке.

Издание 56orb.ru пишет, что салон посетили виноделы, которые уже работали на рынке России, и те, кто прибыл в Москву впервые. Это профессиональные представители регионов Франции — Бордо, Бургундии, Луары, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле, Лангедока и других.

Шинский отметил, что салон играет не только экономическую роль, но также имеет важное символическое значение — доказывает, что, если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия останется естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса.

Все виноделы, которые посетили Москву, хотят сохранить «живую связь» с Российской Федерацией, подчеркнул он.

Отмечается, что в сентябре текущего года стало известно о датах проведения второго Российского винодельческого форума, который состоится 9–10 ноября. Деловая программа этого мероприятия будет сосредоточена на импортозамещении и мерах поддержки российского вина.

Первый Российский винодельческий форум состоялся в прошлом году и стал самым обсуждаемым событием отрасли. Мероприятие проходило два дня, и за это время его посетили свыше 1,7 тысячи человек, а также 64 винодельческие и торгующие вином компании.

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