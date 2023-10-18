CCI France Russie: Французские виноделы хотят сохранить связь с российским рынком

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Издание 56orb.ru пишет, что салон посетили виноделы, которые уже работали на рынке России, и те, кто прибыл в Москву впервые. Это профессиональные представители регионов Франции — Бордо, Бургундии, Луары, Эльзаса, Шампани, Коньяка, Божоле, Лангедока и других.
Шинский отметил, что салон играет не только экономическую роль, но также имеет важное символическое значение — доказывает, что, если работать в соответствии с европейским законодательством, ничего не нарушать, Россия останется естественным торгово-экономическом партнером французского бизнеса.
Все виноделы, которые посетили Москву, хотят сохранить «живую связь» с Российской Федерацией, подчеркнул он.
Отмечается, что в сентябре текущего года стало известно о датах проведения второго Российского винодельческого форума, который состоится 9–10 ноября. Деловая программа этого мероприятия будет сосредоточена на импортозамещении и мерах поддержки российского вина.
Первый Российский винодельческий форум состоялся в прошлом году и стал самым обсуждаемым событием отрасли. Мероприятие проходило два дня, и за это время его посетили свыше 1,7 тысячи человек, а также 64 винодельческие и торгующие вином компании.