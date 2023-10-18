mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

Банк России приостановил выпуск новой банкноты с изображением памятника в Уфе

18 октября 2023, 06:01
Фото: 1MI

Банк России доработает дизайн обновленной банкноты в 1000 рублей

Решение прокомментировали в пресс-службе Центрального банка России.

Банк России доработает новую банкноту в 1 тысячу рублей, принято решение пока остановить ее выпуск.

— В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила, — заявили в пресс-службе Банка России.

Ранее ЦБ России представил новый дизайн банкнот номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Примечательно, что на основном изображении лицевой стороны тысячерублевой купюры расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.

#Общество#Экономика#Деньги#Памятник#Банк#Банк России#Новости экономики#Азамат Нухов
Подпишитесь
Жителей Башкирии ждут длинные выходные
Сегодня, 03:51
Где в Уфе появились камеры на стоп-линии: публикуем список
Сегодня, 04:17
Порывистый ветер напал на крыши районных больниц в Башкирии
Вчера, 17:04
20 тысяч жителей Башкирии требуют расселения
Вчера, 13:50
Силовики собираются выдворить из Уфы сотни иностранцев
Вчера, 11:33
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37