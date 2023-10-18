Банк России приостановил выпуск новой банкноты с изображением памятника в Уфе

Ранее ЦБ России представил новый дизайн банкнот номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Примечательно, что на основном изображении лицевой стороны тысячерублевой купюры расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.