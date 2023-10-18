Банк России приостановил выпуск новой банкноты с изображением памятника в Уфе

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Банк России доработает новую банкноту в 1 тысячу рублей, принято решение пока остановить ее выпуск.
— В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты. В широкое обращение она не поступила, — заявили в пресс-службе Банка России.
Ранее ЦБ России представил новый дизайн банкнот номиналом в 1 000 и 5 000 рублей. Примечательно, что на основном изображении лицевой стороны тысячерублевой купюры расположена Никольская башня Нижегородского Кремля, а на оборотной стороне — Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башня Сююмбике на территории Казанского кремля и Музей археологии и этнографии в Уфе.