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Published Сегодня, 11:14

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Updated Сегодня, 11:31

Жене экс-депутата горсовета Уфы разрешили тратить по 620 тысяч в месяц

Жене вороватого экс-депутата из Уфы разрешили тратить свыше полумиллиона в месяц

17 октября 2023, 11:14
Фото: mkset.ru

Жене экс-депутата горсовета Уфы разрешили тратить по 620 тысяч в месяц

Супруга предпринимателя тратит сотни тысяч на парковку, юристов и охрану.

Арбитражный суд Башкирии смягчил меры для жены Кирилла Бадикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший владелец группы компаний «Госстрой» обманул 1100 дольщиков на общую сумму в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Ранее тот же самый суд наложил арест на счета и имущество коммерсанта, его семьи и аффилированных предприятий. Сам экс-депутат проведёт в СИЗО время до начала ноября. А Татьяна Бадикова осталась без Range Rover и 617 тысяч в месяц.

Арбитражный суд Башкирии арестовал счета экс-депутата
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Но сегодня стало известно, что Татьяна Бадикова убедила суд — прожить меньше, чем на 620 тысяч рублей в месяц она и её дети не смогут. Оказывается, бедняжка вынуждена тратить на юристов две сотни тысяч, а ещё водить детей в частную школу. На одну только коммуналку женщина тратит 44,1 тысяч в месяц!

Напомним, учителя в Башкирии имеют оклады меньше прожиточного минимума и в два раза меньше, чем МРОТ — 8,8 тысяч рублей.

#Уфа#Арбитражный суд#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Бадиков#Госстрой
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