Жене вороватого экс-депутата из Уфы разрешили тратить свыше полумиллиона в месяц

Но сегодня стало известно, что Татьяна Бадикова убедила суд — прожить меньше, чем на 620 тысяч рублей в месяц она и её дети не смогут. Оказывается, бедняжка вынуждена тратить на юристов две сотни тысяч, а ещё водить детей в частную школу. На одну только коммуналку женщина тратит 44,1 тысяч в месяц!