Жене вороватого экс-депутата из Уфы разрешили тратить свыше полумиллиона в месяц

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Арбитражный суд Башкирии смягчил меры для жены Кирилла Бадикова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Бывший владелец группы компаний «Госстрой» обманул 1100 дольщиков на общую сумму в 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.
Ранее тот же самый суд наложил арест на счета и имущество коммерсанта, его семьи и аффилированных предприятий. Сам экс-депутат проведёт в СИЗО время до начала ноября. А Татьяна Бадикова осталась без Range Rover и 617 тысяч в месяц.
Но сегодня стало известно, что Татьяна Бадикова убедила суд — прожить меньше, чем на 620 тысяч рублей в месяц она и её дети не смогут. Оказывается, бедняжка вынуждена тратить на юристов две сотни тысяч, а ещё водить детей в частную школу. На одну только коммуналку женщина тратит 44,1 тысяч в месяц!
Напомним, учителя в Башкирии имеют оклады меньше прожиточного минимума и в два раза меньше, чем МРОТ — 8,8 тысяч рублей.