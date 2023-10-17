Власти назвали методы борьбы с многокилометровыми пробками в Уфе

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 08:01
Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в мэрии Уфы чиновники отчитались о том, какие меры предпринимаются для избежания заторов на главных артериях города.
Так, был запрещен разворот по улице Заки Валиди в районе улицы Новомостовой. Уже 4 октября изменили схему движения на перекрестке улиц Пугачева и Бельской — движение было запущено по новой объездной дороге.
Далее, 7 октября, было запущено движение по улице Октябрьской революции на участке от Воровского до Новомостовой. На следующей неделе, 25 октября, откроют движение и на участке улицы от Новомостовой до Цюрупы. Отмечается, что эти меры должны значительно разгрузить движение по проспекту Салавата Юлаева и улице Цюрупы.
Что касается пробок у населенного пункта Нагаево, то в конце ноября будет открыт Зининский путепровод, что должно также решить проблему с пробками.
Напомним, что в начале октября премьер-министр Башкирии отчитал чиновников из-за многочисленных жалоб на пробки в городе.