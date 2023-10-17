Власти назвали методы борьбы с многокилометровыми пробками в Уфе

Далее, 7 октября, было запущено движение по улице Октябрьской революции на участке от Воровского до Новомостовой. На следующей неделе, 25 октября, откроют движение и на участке улицы от Новомостовой до Цюрупы. Отмечается, что эти меры должны значительно разгрузить движение по проспекту Салавата Юлаева и улице Цюрупы.