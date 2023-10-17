mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Власти назвали методы борьбы с многокилометровыми пробками в Уфе

Власти назвали методы борьбы с многокилометровыми пробками в Уфе

17 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Ранее за заторы на дорогах Уфы чиновников отчитывал премьер-министр Башкирии.

Сегодня, 17 октября, на оперативном совещании в мэрии Уфы чиновники отчитались о том, какие меры предпринимаются для избежания заторов на главных артериях города.

Так, был запрещен разворот по улице Заки Валиди в районе улицы Новомостовой. Уже 4 октября изменили схему движения на перекрестке улиц Пугачева и Бельской — движение было запущено по новой объездной дороге.

Далее, 7 октября, было запущено движение по улице Октябрьской революции на участке от Воровского до Новомостовой. На следующей неделе, 25 октября, откроют движение и на участке улицы от Новомостовой до Цюрупы. Отмечается, что эти меры должны значительно разгрузить движение по проспекту Салавата Юлаева и улице Цюрупы.

Что касается пробок у населенного пункта Нагаево, то в конце ноября будет открыт Зининский путепровод, что должно также решить проблему с пробками.

Напомним, что в начале октября премьер-министр Башкирии отчитал чиновников из-за многочисленных жалоб на пробки в городе.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Пробки
Подпишитесь
Мэр Уфы отправил главу района в отставку
Сегодня, 08:49
Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе
Сегодня, 10:21
Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе
Сегодня, 10:25
Уфимца подозревают в попытке поджечь военкомат
Сегодня, 09:42
Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы
Сегодня, 09:00
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37