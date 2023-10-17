В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:00
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе продолжается капитальный ремонт Шакшинского моста. В связи с этим, движение автотранспорта по мосту периодически временно перекрывается по определенному графику.
18 октября с 11:00 до 12:00 движение будет закрыто в обоих направлениях для проведения геодезических работ.
В указанный период времени уфимцы и гости города могут воспользоваться услугами речного парома на переправе «Князево».
Городские службы рекомендуют учесть перекрытия движения по мосту при планировании своих поездок и участке времени в пути. Уфимцев просят заранее планировать поездки и закладывать больше времени на дорогу.