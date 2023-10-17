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Published Сегодня, 06:58

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В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

В Уфе снова перекроют Шакшинский мост

17 октября 2023, 06:58
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Уфе продолжается капитальный ремонт Шакшинского моста. В связи с этим, движение автотранспорта по мосту периодически временно перекрывается по определенному графику.

18 октября с 11:00 до 12:00 движение будет закрыто в обоих направлениях для проведения геодезических работ.

В указанный период времени уфимцы и гости города могут воспользоваться услугами речного парома на переправе «Князево».

Городские службы рекомендуют учесть перекрытия движения по мосту при планировании своих поездок и участке времени в пути. Уфимцев просят заранее планировать поездки и закладывать больше времени на дорогу.

#Общество#Происшествия#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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