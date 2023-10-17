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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 11:01

В Уфе снова загорелся торговый центр «Меркурий»

В Уфе горит крупный торговый центр. Не в первый раз

17 октября 2023, 10:56
Фото: mkset.ru

В Уфе снова загорелся торговый центр «Меркурий»

Что стало причиной возгорания, выясняется.

В Уфе начался пожар в торговом центре «Меркурий». Об этом сообщает канал «Вся Уфа».

Ранее торговый центр горел год назад. 9 сентября 2022 года огню подверглось 5,4 тысячи квадратных километра. Десятки продавцов потеряли свои товары и выручку. Для тушения пожара пришлось использовать вертолёт. По одной из версий, загореться торговый центр мог из-за поджога.

Видео: t.me/vsyaufa
Стала известна предварительная причина сентябрьского пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе
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По имеющимся данным, возгорание произошло на верхнем этаже комплекса. В МЧС уточняют информацию о произошедшем.

О том, как ТЦ «Меркурий» оправился после прошлого пожара, у нас есть большой текст.

#Происшествия#Город#Видео#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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