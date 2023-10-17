В Уфе горит крупный торговый центр. Не в первый раз

Ранее торговый центр горел год назад. 9 сентября 2022 года огню подверглось 5,4 тысячи квадратных километра. Десятки продавцов потеряли свои товары и выручку. Для тушения пожара пришлось использовать вертолёт. По одной из версий, загореться торговый центр мог из-за поджога.