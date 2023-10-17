Уфимца подозревают в попытке поджечь военкомат

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В Уфе молодой человек задержан возле военкомата. При нем были бутылка бензина и спички, сообщает Mash Batash.
По данным канала, полтора месяца назад юноша уже был уличён в попытке поджечь военкомат. Тогда полицейские обнаружили 21-летнего парня возле центрального сборного пункта на Революционной. Он пытался убежать, но скрыться не удалось. При себе у него была пятилитровая канистра с горючим.
Тогда парень обошёлся без последствий — преступления он не совершил, за поступок раскаялся. Однако сегодня он снова пришёл к военкомату — его снова задержали с теми же средствами, что и летом.
Как сообщает Mash Batash, его могут отправить на психологическое освидетельствование.
В МВД Башкирии оперативный комментарий по ситуации получить не удалось.