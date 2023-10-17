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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

В Уфе задержан молодой человек, который пытался поджечь военкомат

Уфимца подозревают в попытке поджечь военкомат

17 октября 2023, 09:42
Фото: Правительство Республики Башкортостан

В Уфе задержан молодой человек, который пытался поджечь военкомат

Это не первый случай с этим 21-летним парнем

В Уфе молодой человек задержан возле военкомата. При нем были бутылка бензина и спички, сообщает Mash Batash.

По данным канала, полтора месяца назад юноша уже был уличён в попытке поджечь военкомат. Тогда полицейские обнаружили 21-летнего парня возле центрального сборного пункта на Революционной. Он пытался убежать, но скрыться не удалось. При себе у него была пятилитровая канистра с горючим.

Тогда парень обошёлся без последствий — преступления он не совершил, за поступок раскаялся. Однако сегодня он снова пришёл к военкомату — его снова задержали с теми же средствами, что и летом.

Как сообщает Mash Batash, его могут отправить на психологическое освидетельствование.

В МВД Башкирии оперативный комментарий по ситуации получить не удалось.

#Общество#Происшествия#Пожар#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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