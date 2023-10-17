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Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:50

Updated Сегодня, 10:50

Стало известно, когда в Башкирии начнутся школьные каникулы

В министерстве образования Башкирии сделали важное заявление для школьников

17 октября 2023, 10:43
Фото: Midjourney

Стало известно, когда в Башкирии начнутся школьные каникулы

До них осталось меньше двух недель.

Осенние каникулы в Башкирии продлятся дольше запланированного. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Ильдар Мавлетбердин.

По словам чиновника, до каникул осталось меньше двух недель. Начнутся они 28 октября, а новая учебная четверть откроется в бывший праздник Октябрьской революции — 7 ноября.

Дело в том, что на суббота 4 ноября выпадает День народного единства, поэтому выходной день отодвигается на 6 число. И лишь во вторник школьники вернутся в школу. Таким образом, первые каникулы в новом учебном году продлятся больше недели.

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#Общество#Уфа#Школа#Идэль Гумеров#Министерство образования
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