В министерстве образования Башкирии сделали важное заявление для школьников

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Осенние каникулы в Башкирии продлятся дольше запланированного. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра образования Ильдар Мавлетбердин.
По словам чиновника, до каникул осталось меньше двух недель. Начнутся они 28 октября, а новая учебная четверть откроется в бывший праздник Октябрьской революции — 7 ноября.
Дело в том, что на суббота 4 ноября выпадает День народного единства, поэтому выходной день отодвигается на 6 число. И лишь во вторник школьники вернутся в школу. Таким образом, первые каникулы в новом учебном году продлятся больше недели.