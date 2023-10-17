В Башкирии студенты колледжа решили заработать деньги странным образом

Как сообщает Baza, следователи официально возбудили уголовные дела против двух подозреваемых по статьям «похищение человека» и «вымогательство». 16 октября оба предполагаемых похитителя были допрошены. Один из студентов был задержан и ожидает суда, где ему будет избрана мера пресечения, тогда как для второго мера пресечения пока не определена.