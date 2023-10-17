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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Студентов из Башкирии подозревают в похищении школьника и вымогательстве денег

В Башкирии студенты колледжа решили заработать деньги странным образом

17 октября 2023, 08:22
Фото: 1MI

Студентов из Башкирии подозревают в похищении школьника и вымогательстве денег

Двое молодых людей подвергли 16-летнего парня жестокому насилию в лесу, вынуждая его отдать им деньги под угрозой пистолета.

Выяснилось, что оба подозреваемых являются студентами стерлитамакского политехнического колледжа. У парней был план, чтобы заработать некую сумму денег, сообщает издание «Baza».

По данным канала, вечером 28 сентября они похитили знакомого ученика местной гимназии и силой отвезли его в лес. Продолжительность ужасного инцидента составила два часа, в течение которых подростки якобы жестоко избивали парня, требуя у него 20 тысяч рублей и обвиняя его в продаже наркотиков. После двух часов пыток пострадавший был отпущен.

Как сообщает Baza, следователи официально возбудили уголовные дела против двух подозреваемых по статьям «похищение человека» и «вымогательство». 16 октября оба предполагаемых похитителя были допрошены. Один из студентов был задержан и ожидает суда, где ему будет избрана мера пресечения, тогда как для второго мера пресечения пока не определена.

Mkset обратился в пресс-службу СК Башкирии за комментарием по поводу ситуации. В ведомстве подтвердили информацию о возбуждение уголовного дела, однако подробной информации по данному инциденту пока нет.

Ранее Mkset сообщал о похищении жителей Башкирии. В Стерлитамаке 11 человек похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых людей. Было установлено, что участники банки зарегистрировали ООО «Решение — СТР» и на этом основании создали реабилитационный центр «Мост». Однако цель учреждения состояла не в помощи зависимым людям, а в извлечении прибыли.

#Происшествия#Город#Стерлитамак#Вымогательство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Подростки#Виалина Ахсанова#Похищение
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