В Башкирии студенты колледжа решили заработать деньги странным образом

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Выяснилось, что оба подозреваемых являются студентами стерлитамакского политехнического колледжа. У парней был план, чтобы заработать некую сумму денег, сообщает издание «Baza».
По данным канала, вечером 28 сентября они похитили знакомого ученика местной гимназии и силой отвезли его в лес. Продолжительность ужасного инцидента составила два часа, в течение которых подростки якобы жестоко избивали парня, требуя у него 20 тысяч рублей и обвиняя его в продаже наркотиков. После двух часов пыток пострадавший был отпущен.
Как сообщает Baza, следователи официально возбудили уголовные дела против двух подозреваемых по статьям «похищение человека» и «вымогательство». 16 октября оба предполагаемых похитителя были допрошены. Один из студентов был задержан и ожидает суда, где ему будет избрана мера пресечения, тогда как для второго мера пресечения пока не определена.
Mkset обратился в пресс-службу СК Башкирии за комментарием по поводу ситуации. В ведомстве подтвердили информацию о возбуждение уголовного дела, однако подробной информации по данному инциденту пока нет.
Ранее Mkset сообщал о похищении жителей Башкирии. В Стерлитамаке 11 человек похищали и незаконно удерживали людей в центре по реабилитации зависимых людей. Было установлено, что участники банки зарегистрировали ООО «Решение — СТР» и на этом основании создали реабилитационный центр «Мост». Однако цель учреждения состояла не в помощи зависимым людям, а в извлечении прибыли.