В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
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Updated Сегодня, 04:13
Сегодня ночью в МЧС Башкортостан поступило сообщение о сходе колесных пар двух порожних вагонов грузового поезда на перегоне Улу-Теляк — Аша, рядом с населенным пунктом Казаяк Иглинского района.
Предварительная причина происшествия — экстренное торможение из-за препятствия на пути, а именно выбежавшего животного. Для устранения проблемы было привлечено 21 человек и 7 единиц техники.
Известно, что на данный момент колесные пары вагонов были надежно установлены на рельсы, а два вагона были отбуксированы на свои места для стоянки. Кроме того, было успешно транспортировано еще 47 порожних вагонов до места назначения, и движение поездов продолжается в штатном режиме.
Ранее Mkset сообщал о аварии на автодороге Благовещенск-Ильино-Поляна. В результате ДТП шесть из 16 вагонов тепловоза сошли с рельсов. При этом сообщалось об одном пострадавшем — это 37-летний водитель грузовика.