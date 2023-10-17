mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:51

Published Сегодня, 03:51

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности

В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности

17 октября 2023, 03:51
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС

Сегодня ночью в МЧС Башкортостан поступило сообщение о сходе колесных пар двух порожних вагонов грузового поезда на перегоне Улу-Теляк — Аша, рядом с населенным пунктом Казаяк Иглинского района.

Предварительная причина происшествия — экстренное торможение из-за препятствия на пути, а именно выбежавшего животного. Для устранения проблемы было привлечено 21 человек и 7 единиц техники.

Известно, что на данный момент колесные пары вагонов были надежно установлены на рельсы, а два вагона были отбуксированы на свои места для стоянки. Кроме того, было успешно транспортировано еще 47 порожних вагонов до места назначения, и движение поездов продолжается в штатном режиме.

Ранее Mkset сообщал о аварии на автодороге Благовещенск-Ильино-Поляна. В результате ДТП шесть из 16 вагонов тепловоза сошли с рельсов. При этом сообщалось об одном пострадавшем — это 37-летний водитель грузовика.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Вагоны#Виалина Ахсанова#Поезд
Подпишитесь
«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы
Сегодня, 05:41
«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки
Вчера, 12:34
Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит
Сегодня, 05:26
В Уфе перестанут работать фонтаны
Вчера, 11:33
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37