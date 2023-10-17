В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности

Известно, что на данный момент колесные пары вагонов были надежно установлены на рельсы, а два вагона были отбуксированы на свои места для стоянки. Кроме того, было успешно транспортировано еще 47 порожних вагонов до места назначения, и движение поездов продолжается в штатном режиме.