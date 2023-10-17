Уфимцев предупредили о возможных проблемах на железнодорожном переезде Зинино

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
По информации из мэрии, работы будут проводиться с 22:30 часов 18 октября до 1.40 ч. 19 октября, а также с 2:30 ч. до 5:20 ч. 20 октября.
Ремонтные работы планируется провести на 21 км участке железнодорожного перегона (п. Зинино) между постами Черное Озеро и пост 21 км (Южного хода) в направлении Дема-2 — Иглино.
Горожан просят обратить внимание на планирование своих маршрутов, учитывая проводимые аварийные работы.