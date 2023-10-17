mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:23

Published Сегодня, 03:23

Modified Сегодня, 03:31

Updated Сегодня, 03:31

Уфимцев предупредили о возможных проблемах на железнодорожном переезде Зинино

Уфимцев предупредили о возможных проблемах на железнодорожном переезде Зинино

17 октября 2023, 03:23
Фото: 1MI
Аварийные работы будут проводятся на протяжении трёх дней.

По информации из мэрии, работы будут проводиться с 22:30 часов 18 октября до 1.40 ч. 19 октября, а также с 2:30 ч. до 5:20 ч. 20 октября.

Ремонтные работы планируется провести на 21 км участке железнодорожного перегона (п. Зинино) между постами Черное Озеро и пост 21 км (Южного хода) в направлении Дема-2 — Иглино.

Горожан просят обратить внимание на планирование своих маршрутов, учитывая проводимые аварийные работы.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы
Сегодня, 05:41
«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки
Вчера, 12:34
Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит
Сегодня, 05:26
В Башкирии два вагона сошли с рельс из-за животного: известны подробности
Сегодня, 03:51
В Уфе перестанут работать фонтаны
Вчера, 11:33
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37