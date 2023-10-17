Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Деревья не выдержали порывов ветра. В результате пострадали четыре машины. События произошли в Черниковке, Инорсе и Дёме.
Ранее МЧС предупреждало о том, что сегодня ожидаются порывы метра до 15-20 метров в секунду.
На улице Орджоникидзевской дерево свалилось сразу на три автомобиля. Также осина упала на машину в районе ДОКа. Не повезло и владельцу легковушки на Центральной — одиноко стоящая машина стала жертвой падения.
Мы обратились в МЧС, чтобы узнать, есть ли пострадавшие, кроме техники. В ведомстве сообщили, что информации о раненных и травмированных не поступало.
В последний раз подобное случалось в конце лета. Тогда были повреждены автомобили в Сипайлово, Черниковке и центре города.