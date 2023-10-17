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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Уфе дерево упало на три машины

Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе

17 октября 2023, 10:25
Фото: t.me/ufa_rb

В Уфе дерево упало на три машины

Владельцу внедорожника повезло меньше всех.

Деревья не выдержали порывов ветра. В результате пострадали четыре машины. События произошли в Черниковке, Инорсе и Дёме.

Ранее МЧС предупреждало о том, что сегодня ожидаются порывы метра до 15-20 метров в секунду.

На улице Орджоникидзевской дерево свалилось сразу на три автомобиля. Также осина упала на машину в районе ДОКа. Не повезло и владельцу легковушки на Центральной — одиноко стоящая машина стала жертвой падения.

Мы обратились в МЧС, чтобы узнать, есть ли пострадавшие, кроме техники. В ведомстве сообщили, что информации о раненных и травмированных не поступало.

В последний раз подобное случалось в конце лета. Тогда были повреждены автомобили в Сипайлово, Черниковке и центре города.

#Происшествия#Город#Уфа#Последствия непогоды в Башкирии#Идэль Гумеров#Дёма#Черниковка#Инорс
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