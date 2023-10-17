Сошедшие с рельс вагоны, проблемы в коммуналке в Уфе, попытка диверсии в Башкирии

Posted Сегодня, 17:06
Published Сегодня, 17:06
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
В Уфе снова загорелся торговый центр «Меркурий», известный также как «Колхозный рынок». Год назад пожар привёл к убыткам десятков предпринимателей, а для тушения пришлось использовать вертолёт.
В Черниковке собираются снести гаражи, принадлежащие кооперативам, и жилые дома. Некоторые постройки уже расселены, потому что признаны аварийными. Их строили 90 лет назад. В обмен жители Интернациональной, Маяковского и Победы получат высотки.
Неизвестные пытались нанести ущерб энергосистеме Башкирии. Диверсанты разрезали колючую проволоку, чтобы попасть на подстанцию «Башкирэнерго» и подожгли два шкафа управления обдувом оборудования. Проблем в снабжении населения электричеством удалось избежать, однако диверсантов пока не поймали. Возбуждено уголовное дело.
Не диверсия, а неизвестное животное стало причиной схода с рельс двух вагонов грузового поезда. Место ЧП — перегон Улу-Теляк — Аша в Иглинском районе. Вагоны были пусты, но для ликвидации последствий потребовались усилия 21 крепких работяг и 7 единиц техники.
Башкирия сегодня подверглась нападению стихии. Ураганный ветер обрушил крышу склада в Дёме, свалил дерево на девятиэтажку, привёл к повреждению 17 автомобилей в Уфе. МЧС предупреждает — расслабляться рано, ведь завтра город снова сразится с непогодой.
Коммунальщикам хватает забот не только из-за природы. В мэрии признают — катастрофически не хватает рабочих, дефицит — 30%. Есть потребность в трактористах и водителях. Мавлиев призывает повышать зарплаты, чтобы город снова не оказался там, где привык — в снежном пленом. На 25 тысяч почему-то уфимцы не рвутся устраиваться в коммунальные организации.
Радостное событие для школьников — скоро каникулы! Осенний отдых начнётся с 28 октября. Вернуться к учебным будням предстоит лишь 7 ноября.