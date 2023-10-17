mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:06

Published Сегодня, 17:06

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

Сошедшие с рельс вагоны, проблемы в коммуналке в Уфе, попытка диверсии в Башкирии

Сошедшие с рельс вагоны, проблемы в коммуналке в Уфе, попытка диверсии в Башкирии

17 октября 2023, 17:06
Фото: 1MI
О главных событиях 17 октября в Уфе и республике — в дайджесте Mkset.

В Уфе снова загорелся торговый центр «Меркурий», известный также как «Колхозный рынок». Год назад пожар привёл к убыткам десятков предпринимателей, а для тушения пришлось использовать вертолёт.

В Черниковке собираются снести гаражи, принадлежащие кооперативам, и жилые дома. Некоторые постройки уже расселены, потому что признаны аварийными. Их строили 90 лет назад. В обмен жители Интернациональной, Маяковского и Победы получат высотки.

Неизвестные пытались нанести ущерб энергосистеме Башкирии. Диверсанты разрезали колючую проволоку, чтобы попасть на подстанцию «Башкирэнерго» и подожгли два шкафа управления обдувом оборудования. Проблем в снабжении населения электричеством удалось избежать, однако диверсантов пока не поймали. Возбуждено уголовное дело.

Не диверсия, а неизвестное животное стало причиной схода с рельс двух вагонов грузового поезда. Место ЧП — перегон Улу-Теляк — Аша в Иглинском районе. Вагоны были пусты, но для ликвидации последствий потребовались усилия 21 крепких работяг и 7 единиц техники.

Башкирия сегодня подверглась нападению стихии. Ураганный ветер обрушил крышу склада в Дёме, свалил дерево на девятиэтажку, привёл к повреждению 17 автомобилей в Уфе. МЧС предупреждает — расслабляться рано, ведь завтра город снова сразится с непогодой.

Коммунальщикам хватает забот не только из-за природы. В мэрии признают — катастрофически не хватает рабочих, дефицит — 30%. Есть потребность в трактористах и водителях. Мавлиев призывает повышать зарплаты, чтобы город снова не оказался там, где привык — в снежном пленом. На 25 тысяч почему-то уфимцы не рвутся устраиваться в коммунальные организации.

Радостное событие для школьников — скоро каникулы! Осенний отдых начнётся с 28 октября. Вернуться к учебным будням предстоит лишь 7 ноября.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Мэр Уфы отправил главу района в отставку
Сегодня, 08:49
Чиновники заявили о нехватке коммунальщиков в Уфе
Сегодня, 10:21
Три машины за один раз: деревья рухнули на автомобили в Уфе
Сегодня, 10:25
Уфимца подозревают в попытке поджечь военкомат
Сегодня, 09:42
Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы
Сегодня, 09:00
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37