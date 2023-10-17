Сошедшие с рельс вагоны, проблемы в коммуналке в Уфе, попытка диверсии в Башкирии

Коммунальщикам хватает забот не только из-за природы. В мэрии признают — катастрофически не хватает рабочих, дефицит — 30%. Есть потребность в трактористах и водителях. Мавлиев призывает повышать зарплаты, чтобы город снова не оказался там, где привык — в снежном пленом. На 25 тысяч почему-то уфимцы не рвутся устраиваться в коммунальные организации.