Семнадцать автомобилей за день. В Уфе стихия обрушивает кровли и вырывает деревья

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Природа продолжает наводить шороху в столице. Порывистый ветер бросил вызов крышам.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан», видно, что кровлей придавило припаркованные автомобили. Конструкция не справилась с порывом стихии и обрушилась на несколько машин. По комментариям, происшествие было в Дёме.
По данным пресс-службы МЧС, сорвало крышу пустого складского помещения. Под кровлей площадью 300 квадратных метров остались 4 машины.
Сегодня это не первый случай, когда ветер становится причиной несчастий для автолюбителей. Ранее из-за непогоды на машины падали деревья в Инорсе, Черниковке. А в Колгуевском микрорайоне ствол свалился на девятиэтажку, выбив окна одной из квартир.
В соцсетях есть фотографии, судя по которым автомобиль придавило возле ТЭЦ-2.
В МЧС нам сказали, что всего за день повреждено 17 автомобилей.