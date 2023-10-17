Семнадцать автомобилей за день. В Уфе стихия обрушивает кровли и вырывает деревья

Сегодня это не первый случай, когда ветер становится причиной несчастий для автолюбителей. Ранее из-за непогоды на машины падали деревья в Инорсе, Черниковке. А в Колгуевском микрорайоне ствол свалился на девятиэтажку, выбив окна одной из квартир.