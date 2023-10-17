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Published Сегодня, 14:45

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

За день в Уфе из-за порывистого ветра повреждено семнадцать автомобилей

Семнадцать автомобилей за день. В Уфе стихия обрушивает кровли и вырывает деревья

17 октября 2023, 14:45
Фото: 1MI

За день в Уфе из-за порывистого ветра повреждено семнадцать автомобилей

Соцсети полны кадрами того, как деревья, баннеры и кровли срываются порывами ветра.

Природа продолжает наводить шороху в столице. Порывистый ветер бросил вызов крышам.

На видео, которое опубликовал телеграм-канал «Новости. Уфа Башкортостан», видно, что кровлей придавило припаркованные автомобили. Конструкция не справилась с порывом стихии и обрушилась на несколько машин. По комментариям, происшествие было в Дёме.

По данным пресс-службы МЧС, сорвало крышу пустого складского помещения. Под кровлей площадью 300 квадратных метров остались 4 машины.

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Видео: t.me/ufa_rb

Сегодня это не первый случай, когда ветер становится причиной несчастий для автолюбителей. Ранее из-за непогоды на машины падали деревья в Инорсе, Черниковке. А в Колгуевском микрорайоне ствол свалился на девятиэтажку, выбив окна одной из квартир.

В соцсетях есть фотографии, судя по которым автомобиль придавило возле ТЭЦ-2.

В МЧС нам сказали, что всего за день повреждено 17 автомобилей.

#Общество#Происшествия#Видео#Новости Уфы#МЧС#Непогода#Идэль Гумеров#Дёма
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