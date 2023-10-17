Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы

Здание, в истории оставшееся под названием Дом М. С. Ларионова, построено более 130 лет назад. Раньше он выполнял функцию доходного дома — помещения на втором этаже сдавались в аренду. На первом этаже размещались торговые лавки (например, мебельный магазин, булочная и кондитерская). С тех пор мало что изменилось — наверху живут люди, а внизу — парикмахерская, кофейня. Напротив здания — военкомат, позади — Башгосфилармония.