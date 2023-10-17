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Updated Сегодня, 09:23

В центре Уфы начал обрушаться дом, признанный памятником наследия

Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы

17 октября 2023, 09:00
Фото: Администрация Ленинского района ГО г. Уфа

В центре Уфы начал обрушаться дом, признанный памятником наследия

Пострадать могла кофейня, располагающаяся на первом этаже здания.

В центре Уфы осыпалась облицовка исторического здания. Речь идёт о доме по адресу ул. Карла Маркса, 33.

Здание, в истории оставшееся под названием Дом М. С. Ларионова, построено более 130 лет назад. Раньше он выполнял функцию доходного дома — помещения на втором этаже сдавались в аренду. На первом этаже размещались торговые лавки (например, мебельный магазин, булочная и кондитерская). С тех пор мало что изменилось — наверху живут люди, а внизу — парикмахерская, кофейня. Напротив здания — военкомат, позади — Башгосфилармония.

Как сообщают в СМИ, сегодня утром обрушилась облицовка карниза. Штукатурка посыпалась вниз, разбиваясь об асфальт.

Сейчас в ситуацию вмешалась администрация Ленинского района, а также прокуратура и управление гражданской защиты. Отметим, что здание является памятником культурного наследия.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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