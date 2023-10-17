Объект культурного наследия разрушается на глазах жителей в центре Уфы

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
В центре Уфы осыпалась облицовка исторического здания. Речь идёт о доме по адресу ул. Карла Маркса, 33.
Здание, в истории оставшееся под названием Дом М. С. Ларионова, построено более 130 лет назад. Раньше он выполнял функцию доходного дома — помещения на втором этаже сдавались в аренду. На первом этаже размещались торговые лавки (например, мебельный магазин, булочная и кондитерская). С тех пор мало что изменилось — наверху живут люди, а внизу — парикмахерская, кофейня. Напротив здания — военкомат, позади — Башгосфилармония.
Как сообщают в СМИ, сегодня утром обрушилась облицовка карниза. Штукатурка посыпалась вниз, разбиваясь об асфальт.
Сейчас в ситуацию вмешалась администрация Ленинского района, а также прокуратура и управление гражданской защиты. Отметим, что здание является памятником культурного наследия.