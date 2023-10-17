Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Из-за густого тумана, который окутал аэропорт Нижневартовска, все рейсы задержаны. Вылеты самолетов в направлении Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска отложены на несколько часов.
Также задерживаются прилеты рейсов из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Томска и Ханты-Мансийска. Самолеты, предназначенные для этих направлений, пока еще находятся в аэропортах вылета.
Ранее Mkset сообщал о экстренной посадке пассажирского самолёта. Как сообщал ресурс AVIAINCIDENT, самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт в аэропорте.