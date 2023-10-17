Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит

Ранее Mkset сообщал о экстренной посадке пассажирского самолёта. Как сообщал ресурс AVIAINCIDENT, самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт в аэропорте.