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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит

Рейсы в Уфу задерживаются: что происходит

17 октября 2023, 05:26
Фото: 1MI
Названа причина происходящего

Из-за густого тумана, который окутал аэропорт Нижневартовска, все рейсы задержаны. Вылеты самолетов в направлении Томска, Минвод, Уфы и Ханты-Мансийска отложены на несколько часов.

Также задерживаются прилеты рейсов из Екатеринбурга, Уфы, Тюмени, Томска и Ханты-Мансийска. Самолеты, предназначенные для этих направлений, пока еще находятся в аэропортах вылета.

Ранее Mkset сообщал о экстренной посадке пассажирского самолёта. Как сообщал ресурс AVIAINCIDENT, самолёт летел из города Пермь в Сочи. Однако после взлёта экипаж воздушного суда обнаружил, что автопилот не работает. Тогда командир запросил разрешение на посадку на незапланированный аэродром в Уфе. Экипаж сумел благополучно посадить самолёт в аэропорте.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Задержка рейса#Виалина Ахсанова
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