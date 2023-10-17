Приложение «Ростелекома» для Android TV сделает бизнес-телевидение доступнее

«Ростелеком» уже несколько лет предлагает компаниям телевидение для бизнеса. В него входит трансляция ТВ-каналов и фильмов, а также сервисы для эффективного управления рекламой и коммуникациями с клиентами через телевизионные экраны. Приложение для Android, разработанное специалистами «Ростелекома», полностью поддерживает широкий функционал этого решения. Так, пользователям доступна опция «Конструктор рекламы», которая дает возможность демонстрировать клиентам рекламные материалы, специальные предложения, акции и другую актуальную для бизнеса информацию, настраивая собственную сетку вещания. Опция «Панель администратора» разработана специально для гостиничного бизнеса и позволяет управлять телевидением в каждом номере. Помимо информирования гостей отеля через экраны телевизоров в номерах о новых акциях и предложениях, эта функция обеспечивает экстренное оповещение постояльцев и персонала.