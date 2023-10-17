Порывистый ветер напал на крыши районных больниц в Башкирии

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Порывистый ветер добрался до районов Башкирии. Пострадали Калтасинский и Благовещенский районы.
Напомним, сегодня непогода привела к тому, что в Уфе повреждены не менее 17 автомобилей. В Дёме обвалилась крыша склада.
В Калтасинском и Благовещенском районах жертвами стихии стали районные больницы.
Как сообщают в минздраве, ветер сорвал кровлю крыш. К нарушениям в работе клиник это не привело — больницы работают штатно. Также нет пострадавших и погибших.
В МЧС рассказали, что восстановительные работы будут проводиться завтра.