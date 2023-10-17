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Posted Сегодня, 17:04

Published Сегодня, 17:04

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Из-за сильного ветра в Башкирии сорвало кровлю больниц

Порывистый ветер напал на крыши районных больниц в Башкирии

17 октября 2023, 17:04
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РБ

Из-за сильного ветра в Башкирии сорвало кровлю больниц

Приступить к ликвидации последствий не представляется возможным.

Порывистый ветер добрался до районов Башкирии. Пострадали Калтасинский и Благовещенский районы.

Напомним, сегодня непогода привела к тому, что в Уфе повреждены не менее 17 автомобилей. В Дёме обвалилась крыша склада.

Семнадцать автомобилей за день. В Уфе стихия обрушивает кровли и вырывает деревья
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В Калтасинском и Благовещенском районах жертвами стихии стали районные больницы.

Как сообщают в минздраве, ветер сорвал кровлю крыш. К нарушениям в работе клиник это не привело — больницы работают штатно. Также нет пострадавших и погибших.

В МЧС рассказали, что восстановительные работы будут проводиться завтра.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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