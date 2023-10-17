Почему выбор неподходящего партнера указывает на кармические отношения?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Эксперт по эзотерике Аделина Панина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему женщины часто выбирают неподходящих партнеров.
По ее словам, в течение всей жизни каждому из нас приходится сталкиваться с кармическими задачами.
«Карма — это наша судьба, наши судьбоносные решения. Любые отношения, ситуации, поступки, мысли и действия не случайны и должны духовно формировать нас», — отметила эксперт.
Когда женщина выбирает мужчину, с которым возникают проблемы, это указывает на наличие кармических отношений, которые нужно осознать и пройти достойно, считает Панина. В такой ситуации необходимо в первую очередь заботиться о себе.
«Существуют люди, у которых задача простая — полюбить себя, защитить свои границы, достичь счастья и осознать, что такое несчастье», — пояснила она.
По ее мнению, многие девушки предпочитают продолжать ненужные отношения, всегда надеясь на лучшее в будущем и на изменение партнера, но это не происходит. Чтобы понять, что вы выбрали не ту дорогу, Панина советует не тратить время зря.
«Если на раннем этапе что-то не устраивает — это является признаком кармической работы. Сразу же поставьте себя на первое место и отправляйтесь на новый опыт. Людей в мире много, и если вы успешно пройдете все испытания, то обязательно найдете здоровые и счастливые отношения», — заключила эксперт.