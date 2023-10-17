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Posted 17 октября, 11:29

Published 17 октября, 11:29

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Объем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала

Объем грузоперевозок в сообщении с Китаем вырос в полтора раза за три квартала

17 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI
Глава РЖД Олег Белозёров 17 октября в режиме видеообращения открыл XXXII пленарное заседание Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП). Мероприятие объединило около 200 участников из 19 стран.

В своем выступлении Белозёров заявил, что поворот на Восток серьезно повысил востребованность контейнерных перевозок. По его словам, кроме активного строительства инфраструктуры, необходимо использовать технологические резервы и обеспечивать взаимную координацию участников транспортного рынка, чтобы повышать объемы данного вида перевозок.

В качестве примера Белозёров привел результаты сотрудничества РЖД с китайскими партнерами. Так, в течение прошлого года компания перевезла в Китай более 120 миллионов тонн грузов, а за три квартала 2023 года — более 128 миллионов тонн, что почти на 52% больше показателя за тот же период 2022 года.

Белозёров также отдельно поговорил о развитии международных транспортных коридоров и пунктов пропуска, кадрового потенциала отрасли, цифровизации железнодорожных перевозок.

По его мнению, КСТП сегодня нужно активно помогать выстраивать сети взаимодополняемых евроазиатских маршрутов, уделять внимание взаимодействию с БРИКС и АСЕАН, представлять общее мнение бизнеса в диалоге на международных площадках, создавать координационные механизмы развития железных дорог в международных форматах, а также продвигать экологическую повестку в транспортной сфере.

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