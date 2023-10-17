Ночной кошмар в Уфе: депортированный мигрант пытался убить бывшую и напал на полицию

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
По данным телеграмм-канала «Mash Batash», у мигранта и женщины были дети, но пара быстро разошлась, когда его депортировали на родину. Однако ночью настырный бывший пробрался через границу и напал на женщину. Уфимка несколько раз звонила в полицию, но из-за страха не могла сразу открыть им дверь. Полицейские сначала отправились на другой вызов и постучались в дверь только на обратном пути.
Когда наступило утро, женщина наконец открыла дверь и попросила полицию общаться с ней в подъезде из-за своих опасений. Она рассказала им, что ее бывший пришел пьяным, матерился и душил ее перед детьми. Полицейские разбудили его и пригласили в полицейский участок, но он напал на них. Один из сотрудников получил удар в лоб, а другому порезали руку. Полиция вынуждена была вызвать помощь у Росгвардии.
За комментарием по поводу инцидента Mkset обратился в пресс-службу МВД.
«Собранные материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти направлены для юридической оценки и принятия процессуального решения в следственный отдел Следственного комитета РФ по Республике Башкортостан.
Сейчас задержанный помещен в Центр временного содержания иностранных граждан и после того как он будет привлечен к установленной законом ответственности, будет решен вопрос о его депортации.», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее Mkset сообщал инцидент с мигрантом, который случился в студенческом общежитии. Как стало известно, неизвестный мужчина проник в одно из общежитий БГМУ в Уфе. Как видно на кадрах, которые появились в соцсетях, он был раздет и вел себя агрессивно — ругался на родном языке и даже якобы нападал на студентов. Местные сотрудники вызвали охрану и полицию, чтобы усмирить дебошира.