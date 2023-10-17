Ночной кошмар в Уфе: депортированный мигрант пытался убить бывшую и напал на полицию

Когда наступило утро, женщина наконец открыла дверь и попросила полицию общаться с ней в подъезде из-за своих опасений. Она рассказала им, что ее бывший пришел пьяным, матерился и душил ее перед детьми. Полицейские разбудили его и пригласили в полицейский участок, но он напал на них. Один из сотрудников получил удар в лоб, а другому порезали руку. Полиция вынуждена была вызвать помощь у Росгвардии.