Неизвестные пытались устроить диверсию в Уфе

После происшествия на месте было обнаружено следующее: шесть пар перчаток, рюкзак, труборез, пятилитровая канистра с остатками бензина и две пластиковые бутылки. Следствие продолжает работу по данному случаю с целью выяснить личности и мотивы диверсантов, а также принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.