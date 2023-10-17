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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:23

Updated Сегодня, 10:23

Неизвестные пытались оставить Уфу без электричества

Неизвестные пытались устроить диверсию в Уфе

17 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI

Неизвестные пытались оставить Уфу без электричества

Злоумышленники проникли на подстанцию в Черниковке и устроили пожар в двух шкафах обдува трансформаторов.

В нескольких районах Уфы произошла попытка провести диверсию путем отключения электричества. Некие индивидуумы успешно проникли на территорию крупной подстанции «Башкирэнерго» и устроили пожар в двух шкафах обдува силовых трансформаторов, сообщает издание «Mash Batash».

Согласно информации, событие произошло 16 октября ночью. Для проникновения на территорию предприятия, диверсанты разрезали колючую проволоку и приставили к двухметровому забору бревно. После этого они вошли внутрь и подожгли два шкафа управления обдувом трансформаторов. Однако, благодаря функционированию системы автоматического тушения пожара, удалось избежать аварийных отключений электроэнергии.

После происшествия на месте было обнаружено следующее: шесть пар перчаток, рюкзак, труборез, пятилитровая канистра с остатками бензина и две пластиковые бутылки. Следствие продолжает работу по данному случаю с целью выяснить личности и мотивы диверсантов, а также принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Уголовное дело было возбуждено по статье, касающейся умышленного уничтожения имущества другого лица. За эти действия преступникам грозит максимальный срок до двух лет лишения свободы.

Ранее Mkset сообщал о злоумышленниках, которые подожгли один из релейных шкафов на перегоне в Калининском районе Уфы. По информации тг-канал SHOT, им удалось поджечь один из релейных шкафов на перегоне, помимо этого неизвестные попытались вскрыть два других шкафа.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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