Мэр Уфы отправил главу района в отставку

В свою очередь, глава администрации Уфы поблагодарил Рустема Наилевича за его многолетнюю работу в районе и заявил о продолжении их сотрудничества.

Ратмир Мавлиев на оперативном совещании администрации Уфы наградил Рахматуллина благодарственным письмом за его многолетний труд и успешное руководство районом.