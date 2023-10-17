Мэр Уфы отправил главу района в отставку

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
По просьбе мэра Уфы Ратмира Мавлиева глава администрации Советского района был вынужден подать в отставку. Он лично обратился к Рустему Наилевичу с предложением возглавить крупное предприятие и выразил надежду на его успешное руководство.
В свою очередь, глава администрации Уфы поблагодарил Рустема Наилевича за его многолетнюю работу в районе и заявил о продолжении их сотрудничества.
Ратмир Мавлиев на оперативном совещании администрации Уфы наградил Рахматуллина благодарственным письмом за его многолетний труд и успешное руководство районом.
«Это большая оценка нашего скромного труда. Моего и коллектива администрации Советского района. Безусловно, за без одного месяца пять лет, которые проработал в качестве руководителя района, сделано очень многое»., — высказался Рахматуллин.
Напомним, что Рустем Рахматуллин занял должность главы администрации Советского района в феврале 2019 года. Ранее занимал должность первого заместителя главы муниципалитета.