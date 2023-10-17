Мавлиев отчитал чиновников за бардак на улице в Уфе

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сегодня, 17 октября, мэр Уфы в ходе оперативного совещания выразил недовольство бардаком на улице Менделеева. В частности, речь шла о низкой культуре производства подрядчиков во время ремонта.
— Площадку не могут нормально огородить и как-то мусор подобрать и складируют где попало. Вызывает множество вопросов такие подрядчики. Предложение такое, чтобы культуру производства они поднимали у себя, старались хотя бы, демонстрировали какие-то успехи. Если вы это просить не будуте как управление, как заказчик, то и подрядчики будут к этому так относиться, — обратился к подчиненным Ратмир Мавлиев.
Ранее мы сообщали, что на оперативном совещании также обсуждался вопрос с пробками на дорогах города.