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Published Сегодня, 07:56

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Updated Сегодня, 07:58

Мавлиев отчитал чиновников за бардак на улице в Уфе

Мавлиев отчитал чиновников за бардак на улице в Уфе

17 октября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Речь идет об улице Менделева.

Сегодня, 17 октября, мэр Уфы в ходе оперативного совещания выразил недовольство бардаком на улице Менделеева. В частности, речь шла о низкой культуре производства подрядчиков во время ремонта.

— Площадку не могут нормально огородить и как-то мусор подобрать и складируют где попало. Вызывает множество вопросов такие подрядчики. Предложение такое, чтобы культуру производства они поднимали у себя, старались хотя бы, демонстрировали какие-то успехи. Если вы это просить не будуте как управление, как заказчик, то и подрядчики будут к этому так относиться, — обратился к подчиненным Ратмир Мавлиев.

Ранее мы сообщали, что на оперативном совещании также обсуждался вопрос с пробками на дорогах города.

#Общество#Город#Элина Сайфранова#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт
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