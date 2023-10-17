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Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Жители Дёмского района Уфы жалуются на отопление и канализацию

«Хоть бы пятые точки подняли»: жители Уфы просят о помощи

17 октября 2023, 12:08
Фото: 1MI

Жители Дёмского района Уфы жалуются на отопление и канализацию

Недовольные граждане потребовали вмешательства властей.

Жители Дёмы обратились за помощью к главе Башкирии. Они написали крик души на странице Радия Хабирова.

По их словам, в доме 14/2 на улице Левитана прорвало трубу. С тех пор многие квартиры остаются без отопления. Это приводит к накрутке счетов за электричество — людям приходится прибегать к обогревателям.

Ручейки текут по Дёме
Видео: t.me/problemufa

По словам недовольных горожан, проблема случается не впервые. В прошлом году постоянно прорывало канализацию или тепломагистраль. По их словам, из-за сырости и влаги асфальт вокруг дома «разрушается на глазах».

— Хоть бы свои пятые точки подняли, пришли и посмотрели, что творится в домах вашего района. Это просто ужас — никаких действий! Имеются фото и видеоотчеты.
— Алия Д.

В администрации Дёмского района сказали, что утечка устранена, а слесаря поменяли задвижку. Вчера теплоснабжение в доме должны были восстановить.

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#Общество#Город#Видео#Уфа#Отопление#Идэль Гумеров#Дёма
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