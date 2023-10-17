«Хоть бы пятые точки подняли»: жители Уфы просят о помощи

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Жители Дёмы обратились за помощью к главе Башкирии. Они написали крик души на странице Радия Хабирова.
По их словам, в доме 14/2 на улице Левитана прорвало трубу. С тех пор многие квартиры остаются без отопления. Это приводит к накрутке счетов за электричество — людям приходится прибегать к обогревателям.
По словам недовольных горожан, проблема случается не впервые. В прошлом году постоянно прорывало канализацию или тепломагистраль. По их словам, из-за сырости и влаги асфальт вокруг дома «разрушается на глазах».
— Хоть бы свои пятые точки подняли, пришли и посмотрели, что творится в домах вашего района. Это просто ужас — никаких действий! Имеются фото и видеоотчеты.
— Алия Д.
В администрации Дёмского района сказали, что утечка устранена, а слесаря поменяли задвижку. Вчера теплоснабжение в доме должны были восстановить.