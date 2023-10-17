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Posted 17 октября, 13:49

Published 17 октября, 13:49

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Газпромбанк Автолизинг принимает заявки на льготный лизинг по программе Минпромторга

Газпромбанк Автолизинг принимает заявки на льготный лизинг по программе Минпромторга

17 октября 2023, 13:49
Фото: пресс-служба ООО «Газпромбанк Автолизинг»
Реклама. ООО «Газпромбанк Автолизинг», ОГРН 1047796957670, ИНН 7728533208 . erid: LjN8KVAjw
Газпромбанк Автолизинг как один из провайдеров федеральной программы льготного лизинга колёсных транспортных средств предлагает своим клиентам приобрести отечественные модели легковых, коммерческих, грузовых автомобилей и автобусов 2023 года выпуска, а также шасси 2022 года со скидкой до 25%.

Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10-49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.

В программу льготного лизинга колёсных транспортных средств Минпромторга России на текущий момент включено около двух десятков марок отечественной техники, а также китайский бренд HAVAL. Выгода для лизингополучателей существенная, например, при оформлении популярной модели HAVAL JOLION стоимостью 1 949 000 рублей клиент только за счет субсидии экономит 194 900 рублей. Преимущество увеличивается благодаря возврату юридическим лицам части расходов на налоги и другим преференциям.

Оформить заявку на лизинг со скидкой по программе льготного лизинга колёсных транспортных средств можно по телефону +7 (800) 302-97-85 или на странице действующего спецпредложения.

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