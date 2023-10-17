Газпромбанк Автолизинг принимает заявки на льготный лизинг по программе Минпромторга

Размер скидки на транспортные средства с бензиновыми двигателями по условиям программы составляет до 10% (но не более 500 000 рублей) от стоимости предмета лизинга, а на модели с электродвигателем — до 25% (не более 625 000 рублей). За счет средств госбюджета компенсируют расходы на авансовый платеж, размер которого может варьироваться в пределах 10-49%. Оформить договор лизинга возможно на срок от 13 до 84 месяцев.