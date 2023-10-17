Гаражи и дома — под снос. Мэрия Уфы приняла проект развития Черниковки

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Мэрия принял проект комплексного развития территории в Черниковке. Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Победы, Интернациональной и Маяковского.
По новому проекту, который должен быть реализован в течение 7 лет со дня заключения договора о развитии территории, район ждут большие преобразования. Квартал возле 13-й больницы сейчас представляет собой комплекс малоэтажных домов, гаражей и хозяйственных построек. Большинство из них не переживёт изменений.
Так, по проекту должны быть снесены гаражи и сооружения, принадлежащие кооперативу «Парковый», автокооперативам «Лада» и №2. Не вписываются в планы застройщиков и городских властей и дома, построенные ещё при Сталине. Некоторые здания 1941 года признаны аварийными и расселены, другие двухэтажки ждёт похожая участь.
Вместо снесённых сооружений здесь должен появиться жилой комплекс. Ведь по перечню основных видов капитального строительства, в районе разрешены многоэтажная жилая застройка, возведение паркингов, благоустройство территории, коммунальные услуги и создание улично-дорожной сети. По проекту, новые дома могут возвышаться до 26 этажей.
Ранее мы рассказывали о том, с какими проблемами столкнулись застройщики в Глумилино. Местные жители не хотят отдавать им участок леса.