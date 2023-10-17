Гаражи и дома — под снос. Мэрия Уфы приняла проект развития Черниковки

Так, по проекту должны быть снесены гаражи и сооружения, принадлежащие кооперативу «Парковый», автокооперативам «Лада» и №2. Не вписываются в планы застройщиков и городских властей и дома, построенные ещё при Сталине. Некоторые здания 1941 года признаны аварийными и расселены, другие двухэтажки ждёт похожая участь.