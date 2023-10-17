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Published Сегодня, 12:44

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Updated Сегодня, 12:59

Мэрия Уфы приняла проект комплексного развития квартала в Черниковке

Гаражи и дома — под снос. Мэрия Уфы приняла проект развития Черниковки

17 октября 2023, 12:44
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Мэрия Уфы приняла проект комплексного развития квартала в Черниковке

Вместо хозпостроек и двухэтажек там появятся высотки.

Мэрия принял проект комплексного развития территории в Черниковке. Речь идёт о квартале, ограниченной улицами Победы, Интернациональной и Маяковского.

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По новому проекту, который должен быть реализован в течение 7 лет со дня заключения договора о развитии территории, район ждут большие преобразования. Квартал возле 13-й больницы сейчас представляет собой комплекс малоэтажных домов, гаражей и хозяйственных построек. Большинство из них не переживёт изменений.

Так, по проекту должны быть снесены гаражи и сооружения, принадлежащие кооперативу «Парковый», автокооперативам «Лада» и №2. Не вписываются в планы застройщиков и городских властей и дома, построенные ещё при Сталине. Некоторые здания 1941 года признаны аварийными и расселены, другие двухэтажки ждёт похожая участь.

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Вместо снесённых сооружений здесь должен появиться жилой комплекс. Ведь по перечню основных видов капитального строительства, в районе разрешены многоэтажная жилая застройка, возведение паркингов, благоустройство территории, коммунальные услуги и создание улично-дорожной сети. По проекту, новые дома могут возвышаться до 26 этажей.

Ранее мы рассказывали о том, с какими проблемами столкнулись застройщики в Глумилино. Местные жители не хотят отдавать им участок леса.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров#Черниковка
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