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правительство Сахалинской области

Фестиваль «Свое Родное Островное» объединил более 300 фермеров Сахалина

17 октября 2023, 05:55
правительство Сахалинской области
В Сахалинской области впервые организовали масштабный агрофестиваль «Свое Родное Островное» для местных сельхозпроизводителей. Более 300 аграриев и тысячи покупателей посетили крупное мероприятие в островной столице. Фермерам удалось продать несколько десятков тонн своей продукции.

Первый фестиваль для сахалинских аграриев организовали по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Участники мероприятия предложили многочисленным посетителям свежее молоко и молочную продукцию, несколько видов мяса, свежий урожай овощей, выпечку, разнообразные дары моря, саженцы декоративных и плодово-ягодных культур, изделия местных ремесленников и домашние заготовки. За два дня фермеры реализовали 37,5 тонны картофеля, свыше 7 тонн овощей для «борщевого набора», 5,5 тоннs молочной продукции, почти 5 тонн мясных деликатесов, более 2 тонн мяса и многое другое. Мероприятие пришлось по вкусу не только новым, но и постоянным гостям сельскохозяйственных ярмарок на Сахалине.

«Я ежегодно посещаю сельскохозяйственную ярмарку, в основном покупаю продукты, но на этот раз купила еще саженцы малины и смородины — давно хотела посадить у себя на участке. Еще успела проконсультироваться, как правильно высаживать и ухаживать. Очень довольна! Особенно приятно, что масштаб события ежегодно увеличивается и местных товаров у нас все больше», — рассказала южносахалинка Светлана Ковалевская.

Ноу-хау ярмарки стала деловая зона. Все желающие могли получить консультации по ряду вопросов, важных для развития собственного сельскохозяйственного предприятия. Так, эксперты агрохимической службы отвечали на вопросы по сохранению и улучшению плодородия почв. Представители Россельхозцентра поделились информацией о том, как защитить посадки от сорняков, болезней и вредителей, у работников СахНИИСХ можно было узнать все о тонкостях технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Для участников организовали торговые сессии, которые позволили фермерам заключить более 20 соглашений с предприятиями розничной торговли продовольствием. Теперь аграрии будут поставлять им свою продукцию.

«Сельское хозяйство островов развивается высокими темпами. Ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции в регионе составляет по различным группам наименований от 10 до 20 процентов. Создаются новые производства, например, относительно недавно в регионе начали производить широкую линейку сыров. Агропромышленный комплекс дает островам высокую самообеспеченность продовольствием. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов и оказываемой государственной поддержке Сахалинская область имеет одни из лучших показателей среди дальневосточных регионов. Безусловно, обеспечение продовольственной безопасности — один из приоритетов в работе региональных властей. Будем вводить в сельскохозяйственный оборот новые земли, для этого разработана программа мелиорации, на ее реализацию только в этом году выделено 300 млн рублей», — отметил по итогам первого фестиваля «Свое Родное Островное» председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Фото: правительство Сахалинской области

Агрофестиваль стал результатом переформатирования традиционной осенней ярмарки сельхозпроизводителей, которую проводили в Южно-Сахалинске ежегодно. Однако в 2023 году она приобрела беспрецедентный масштаб. В течение двух дней в мероприятии приняли участие более 300 фермеров из 11 районов островного региона. Всех их привлекла возможность заявить о себе.

«Сельскохозяйственные предприятия, фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники, предприятия пищевой и рыбной промышленности приняли участие в первом агрофестивале. Особенно радует, что с каждым годом количество участников ярмарок у нас растет, расширяется их география, и на фестивале „Свое Родное Островное“ были представлены производители и с Курильских островов. Продолжим оказывать поддержку производителям, чтобы у сахалинцев и курильчан было больше возможностей приобрести местную качественную продукцию», — прокомментировала министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Инна Павленко.

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