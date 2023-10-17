«Деревопад» в Уфе: под удар попала девятиэтажка

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
В Уфе продолжают разгребать последствия непогоды. Так, в микрорайоне Колгуевском дерево не справилось с ветром и рухнуло на девятиэтажку.
Мы уже рассказывали о нескольких случаях, когда порывы ветра приводили к падению деревьев на автомобили. Подобное произошло в Дёме и Черниковке.
Автомобилями стихия не ограничилась. На улице Муксинова экстренные службы пытаются ликвидировать последствия падения высоченного ствола. Происшествие привело к тому, что на 7 этаже выбило окна.
Также телеграм-канал «Короче, Уфа» сообщает, что пострадавшими из-за непогоды стали 3 уфимца. «Деревопад» привёл 38-летнюю женщину в больницу. Всего авторы канала зафиксировали 21 случай падения растений.
На завтра сотрудники МЧС обещают не лучшие условия. В сообщении ведомства говорится, что 18 октября в Башкирии ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.