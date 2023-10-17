Более 340 тыс. россиян раскроют истории семьи на конкурсе «Это у нас семейное»

«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки», — рассказал он. Комиссаров также обратил внимание на весьма обширную географию конкурса, поскольку буквально с первого же дня начали поступать заявки от претендентов из всех регионов РФ. В настоящий момент к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания идет полным ходом. Дистанционный этап запланирован на ноябрь — декабрь. На 2024 год, в период с марта по май, намечены окружные финалы, а летом состоится общий финал.