Более 340 тыс. россиян раскроют истории семьи на конкурсе «Это у нас семейное»

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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Updated Сегодня, 15:45
О старте проекта 1 сентября стало известно от президента РФ Владимира Путина, который объявил об этом в мастерской управления «Сенеж» в рамках открытого урока «Разговоры о важном». Об этом сообщает ТАСС.
«Конечно, такой соревновательный проект на уровне семей был бы, на мой взгляд, крайне востребованным и был бы наверняка очень интересным», — отметил президент.
Кириенко, в свою очередь, рассказал, что заявки для участия в конкурсе можно подать до 4 ноября. Известно, что участников ждут солидные призы: пять миллионов рублей на улучшение жилищных условий или семейное путешествие по России. Сергей Кириенко подчеркнул, что каждое задание конкурса «Это у нас семейное» должно оказывать воспитательный эффект, быть увлекательным и полезным для семьи.
Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров поделился информацией о тех участниках конкурса, которые уже успели разместить свои заявки.
«На данный момент среди участников конкурса „Это у нас семейное“ 62% представительниц прекрасного пола и 38% мужского пола. 37% участников — это родители и законные представители, 36% — дети, 21% — бабушки и дедушки, 5% — другие родственники и 1% — прабабушки и прадедушки», — рассказал он. Комиссаров также обратил внимание на весьма обширную географию конкурса, поскольку буквально с первого же дня начали поступать заявки от претендентов из всех регионов РФ. В настоящий момент к российским семейным командам присоединились родственники более чем из 60 стран. Заявочная кампания идет полным ходом. Дистанционный этап запланирован на ноябрь — декабрь. На 2024 год, в период с марта по май, намечены окружные финалы, а летом состоится общий финал.
Семейные команды представляют все 89 регионов РФ. Заявки на сайте конкурса этосемейное.рф могут размещать команды из четырех и более родственников, включающие представителей не менее трех поколений. В такую команду могут войти дети от пяти до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки и другие члены семьи. Для организаторов важно, чтобы к выполнению заданий конкурса были привлечены представители всех поколений.
В качестве организатора конкурса «Это у нас семейное» выступает автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей». Соорганизаторами стали Росмолодежь и «Движение Первых».