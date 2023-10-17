«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
Сегодня, 17 октября, жители Уфы столкнулись с проблемой общественного транспорта. На остановке «Округ Галле» горожане сообщили о том, что зайти в салон автобусов просто невозможно.
Приезжающий транспорт уже полон людьми, поэтому пассажирам, которые только вошли, приходится стоять возле дверей.
Напомним, что ранее местные чиновники провели проверку качества обслуживания автобусов. В результате они заявили, что здесь нет никаких явных проблем и все идет гладко. Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии.