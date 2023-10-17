«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

Напомним, что ранее местные чиновники провели проверку качества обслуживания автобусов. В результате они заявили, что здесь нет никаких явных проблем и все идет гладко. Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии.