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Published Сегодня, 05:41

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Updated Сегодня, 05:43

«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

«Битва за место»: уфимцы снова пожаловались на битком набитые автобусы

17 октября 2023, 05:41
Фото: 1MI
Уфимцы о проблеме переполненности автобусов на остановке «Округ Галле»

Сегодня, 17 октября, жители Уфы столкнулись с проблемой общественного транспорта. На остановке «Округ Галле» горожане сообщили о том, что зайти в салон автобусов просто невозможно.

Приезжающий транспорт уже полон людьми, поэтому пассажирам, которые только вошли, приходится стоять возле дверей.

Видео: UTV

Напомним, что ранее местные чиновники провели проверку качества обслуживания автобусов. В результате они заявили, что здесь нет никаких явных проблем и все идет гладко. Зато проблемы видят местные жители. В комментариях уфимцы высказались довольно жёстко и не без иронии.

#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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