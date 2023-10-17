Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО в 2023 году прошли медицинскую реабилитацию

Баланин также отметил, что между ФОМС и государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключен договор о сотрудничестве в индивидуальном сопровождении участников специальной военной операции. По его словам, фонд также привлекает к этому процессу страховые компании, обеспечивая своевременное оказание медицинской помощи в рамках реабилитации.