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Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО в 2023 году прошли медицинскую реабилитацию

Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО в 2023 году прошли медицинскую реабилитацию

17 октября 2023, 14:17
Фото: 1MI
За первые восемь месяцев текущего года медицинскую реабилитацию успешно прошли 12 тысяч участников специальной военной операции. Информацию об этом представил Илья Баланин — председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Как пишет ТАСС, в рамках круглого стола в Совете Федерации, где обсуждались вопросы комплексной реабилитации участников специальной военной операции, Илья Баланин рассказал, что, по данным территориальных фондов, в региональных медицинских учреждениях в течение восьми месяцев текущего года прошли реабилитацию 12 299 человек, определенных указом президента под номером 232.

Реабилитация проводилась в амбулаторных условиях (11 077 посещений), а также в условиях дневного (1726) и круглосуточного стационара (3172 случая лечения).

Баланин также отметил, что между ФОМС и государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключен договор о сотрудничестве в индивидуальном сопровождении участников специальной военной операции. По его словам, фонд также привлекает к этому процессу страховые компании, обеспечивая своевременное оказание медицинской помощи в рамках реабилитации.

Глава ФОМС также отметил, что сейчас осуществляется разработка программ государственных гарантий на 2024 год, которые будут включать необходимый объем медицинской реабилитации для участников СВО.

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