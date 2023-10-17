Баланин: Свыше 12 тыс. участников СВО в 2023 году прошли медицинскую реабилитацию

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Как пишет ТАСС, в рамках круглого стола в Совете Федерации, где обсуждались вопросы комплексной реабилитации участников специальной военной операции, Илья Баланин рассказал, что, по данным территориальных фондов, в региональных медицинских учреждениях в течение восьми месяцев текущего года прошли реабилитацию 12 299 человек, определенных указом президента под номером 232.
Реабилитация проводилась в амбулаторных условиях (11 077 посещений), а также в условиях дневного (1726) и круглосуточного стационара (3172 случая лечения).
Баланин также отметил, что между ФОМС и государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» заключен договор о сотрудничестве в индивидуальном сопровождении участников специальной военной операции. По его словам, фонд также привлекает к этому процессу страховые компании, обеспечивая своевременное оказание медицинской помощи в рамках реабилитации.
Глава ФОМС также отметил, что сейчас осуществляется разработка программ государственных гарантий на 2024 год, которые будут включать необходимый объем медицинской реабилитации для участников СВО.