20 тысяч жителей Башкирии требуют расселения

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
В башкирский парламент внесён законопроект о том, чтобы дать застройщикам земли без торгов. Делается это для реализации «масштабных инвестпроектов».
Дело в том, что в республике сейчас около 20 тысяч человек живут в аварийных домах. А значит, требуют расселения. Аварийными в регионе считаются 882 дома. Такие цифры привёл исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин. Оказалось также, что с 2019 года лишь 8 300 человек получили новые квартиры вместо негодных к проживанию.
По данным ЕИСЖС, в Башкирии на 17 октября построено 2 775 квадратных километров жилья.
Авторы законопроекта — правительство Башкирии — считает, что для решения жилищной проблемы можно разрешить застройщикам получать землю без торгов. Таким образом уже пытаются решить проблему обманутых дольщиков. Так, «Садовое кольцо» получило территорию для того, чтобы достроить объекты обанкротившегося «Госстроя».
О том, какие земли будут передаваться застройщикам, будет решать глава региона, предполагают авторы законопроекта. При этом порядок передачи площадей нуждающимся гражданам будет определять отдельная инструкция правительства.
Напомним, что в Черниковке собираются сносить целый гаражный комплекс и квартал из двухэтажек 1941 года постройки. Вместо них там могут появиться высотки.