20 тысяч жителей Башкирии требуют расселения

Дело в том, что в республике сейчас около 20 тысяч человек живут в аварийных домах. А значит, требуют расселения. Аварийными в регионе считаются 882 дома. Такие цифры привёл исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры Владислав Сидоркин. Оказалось также, что с 2019 года лишь 8 300 человек получили новые квартиры вместо негодных к проживанию.