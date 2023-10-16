«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки

Отметим, что позже Рита Уметбаева все же извинилась за свою изначальную публикацию. С ее слов, она не могла представить, что после него «начнется травля Башкирской домохозяйки». Сама Уметбаева заявляла, что и в ее адрес также поступали оскорбления.