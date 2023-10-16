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«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки

«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки

16 октября 2023, 12:34
Фото: 1MI
Журналистка Рита Уметбаева накануне раскритиковала публичную деятельность блогерки Миляуши Шайхлисламовой. После чего на двух женщин обрушилась лавина хейта и угроз.

На прошлой неделе в социальных сетях разразился скандал между блогеркой Миляушой Шайхлисламовой («Башкирская домохозяйка») и журналисткой Ритой Уметбаевой. Причиной конфликта стали юмористические видео Башкирской домохозяйки, в частности, журналистка в своих социальных сетях выразила негодование, что Миляуша в своих роликах «кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше».

Позже свою публикацию Уметбаева удалила, однако волну хейта в адрес блогерши пост поднять успел. Теперь уже Шайхлисламова записала видео и разрыдалась на глазах у сотен тысяч подписчиков, так как из-за поста Уметбаевой, который растиражировали региональные СМИ, ей якобы начали поступать звонки и сообщения с угрозами.

В социальных сетях же Башкирскую домохозяйку пользователи поддерживают и советуют блогерке не обращать внимание на хейт, так как «всем не угодишь».

— Я не ваша поклонница, но иногда в ленте выходят ваши ролики, над некоторыми я от души посмеялась. Если вас обсуждают, значит, вы выше толпы, — пишет пользовательница.
— Милая, веселая, прикольная, артистичная Миляуша, Вы талантище, за Вашей спиной говорят, значит, есть чему завидовать. Держитесь, — Альфия Г.
— Что она плохого сделала. Кому не нравится — не смотрите. А она многим из Башкирии нравится и не только из Башкирии. Отстаньте уж от неё, она прикольная, старается для нас, — Любовь Г.

В комментариях также отмечают, что Рита Уметбаева якобы решила «пропиариться».

— Поэтому сначала надо думать, а потом уже говорить. Просто решила за счёт неё хайпануть, вот и всё, — Гульназ З.

Недоумевают пользователи и с того, как именно деятельность Миляуши Шайхлисламовой позорит «башкирских женщин».

— Как она опорочила, скажем, честь и лицо башкирской женщины. Я тоже башкирка, и меня, как представителя этой нации, ее видео никак не оскорбляют. Наоборот, смотрю её с удовольствием, — Гуля Г.

Между тем оскорбились публикациями домохозяйки мужчины. В частности, Аксен А. пишет, что женщина «позорит род башкирский». Кстати, по словам самой блогерки, угрозы физической расправы в адрес Миляуши Шайхлисламовой якобы поступали именно от мужчин.

В свою очередь Гульмира Р. заявляет, что не могут башкирские мужчины «ополчиться против Миляуши и Риты». Проблема была поднята якобы из-за того, что «нельзя башкирских женщин так унизительно показывать». На вопрос, что унизительного было в действиях блогерки, женщина ответила, что та «показывает про грудь».

— Бедная журналистка… Толпа разъяренных фанатов побежала массово блокировать её страницу только лишь за то, что выразила своё мнение… Уже по этому жесту понятно, какая у неё аудитория. Я с журналисткой полностью согласна. Жёны и матери-башкирки всегда были хранительницами домашнего очага, скромными и воспитанными. А не «били своих мужей кабачками по башке», — Алина Г.

Отметим, что позже Рита Уметбаева все же извинилась за свою изначальную публикацию. С ее слов, она не могла представить, что после него «начнется травля Башкирской домохозяйки». Сама Уметбаева заявляла, что и в ее адрес также поступали оскорбления.

#Элина Сайфранова
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