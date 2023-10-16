«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
На прошлой неделе в социальных сетях разразился скандал между блогеркой Миляушой Шайхлисламовой («Башкирская домохозяйка») и журналисткой Ритой Уметбаевой. Причиной конфликта стали юмористические видео Башкирской домохозяйки, в частности, журналистка в своих социальных сетях выразила негодование, что Миляуша в своих роликах «кладет грудь в чашку и соревнуется с соседом, у кого больше».
Позже свою публикацию Уметбаева удалила, однако волну хейта в адрес блогерши пост поднять успел. Теперь уже Шайхлисламова записала видео и разрыдалась на глазах у сотен тысяч подписчиков, так как из-за поста Уметбаевой, который растиражировали региональные СМИ, ей якобы начали поступать звонки и сообщения с угрозами.
В социальных сетях же Башкирскую домохозяйку пользователи поддерживают и советуют блогерке не обращать внимание на хейт, так как «всем не угодишь».
— Я не ваша поклонница, но иногда в ленте выходят ваши ролики, над некоторыми я от души посмеялась. Если вас обсуждают, значит, вы выше толпы, — пишет пользовательница.
— Милая, веселая, прикольная, артистичная Миляуша, Вы талантище, за Вашей спиной говорят, значит, есть чему завидовать. Держитесь, — Альфия Г.
— Что она плохого сделала. Кому не нравится — не смотрите. А она многим из Башкирии нравится и не только из Башкирии. Отстаньте уж от неё, она прикольная, старается для нас, — Любовь Г.
В комментариях также отмечают, что Рита Уметбаева якобы решила «пропиариться».
— Поэтому сначала надо думать, а потом уже говорить. Просто решила за счёт неё хайпануть, вот и всё, — Гульназ З.
Недоумевают пользователи и с того, как именно деятельность Миляуши Шайхлисламовой позорит «башкирских женщин».
— Как она опорочила, скажем, честь и лицо башкирской женщины. Я тоже башкирка, и меня, как представителя этой нации, ее видео никак не оскорбляют. Наоборот, смотрю её с удовольствием, — Гуля Г.
Между тем оскорбились публикациями домохозяйки мужчины. В частности, Аксен А. пишет, что женщина «позорит род башкирский». Кстати, по словам самой блогерки, угрозы физической расправы в адрес Миляуши Шайхлисламовой якобы поступали именно от мужчин.
В свою очередь Гульмира Р. заявляет, что не могут башкирские мужчины «ополчиться против Миляуши и Риты». Проблема была поднята якобы из-за того, что «нельзя башкирских женщин так унизительно показывать». На вопрос, что унизительного было в действиях блогерки, женщина ответила, что та «показывает про грудь».
— Бедная журналистка… Толпа разъяренных фанатов побежала массово блокировать её страницу только лишь за то, что выразила своё мнение… Уже по этому жесту понятно, какая у неё аудитория. Я с журналисткой полностью согласна. Жёны и матери-башкирки всегда были хранительницами домашнего очага, скромными и воспитанными. А не «били своих мужей кабачками по башке», — Алина Г.
Отметим, что позже Рита Уметбаева все же извинилась за свою изначальную публикацию. С ее слов, она не могла представить, что после него «начнется травля Башкирской домохозяйки». Сама Уметбаева заявляла, что и в ее адрес также поступали оскорбления.