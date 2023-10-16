Власти назвали причину отсутствия отопления в жилых домах Уфы

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Сегодня, 16 октября, в ходе оперативного совещания в ЦУРе РБ чиновники объяснили причину, по которой не во все дома поступило тепло. Чаще всего с этой жалобой обращались жители Уфы.
Со слов и. о. министра ЖКХ Игорь Палтусов, все дело в частичной завоздушенности системы отопления. Так, из-за воздушных пробок теплоноситель не циркулирует должным образом. Работа для их ликвидации уже организована.
Известно, что к отоплению в республике подключено 100% социальных и жилых объектов. Сам отопительный сезон начался еще 9 октября.