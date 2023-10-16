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Published Сегодня, 07:32

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Updated Сегодня, 07:35

Власти назвали причину отсутствия отопления в жилых домах Уфы

Власти назвали причину отсутствия отопления в жилых домах Уфы

16 октября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Отопительный сезон в Башкирии начался еще 9 октября, однако жалобы на холодные батареи от жителей поступают до сих пор.

Сегодня, 16 октября, в ходе оперативного совещания в ЦУРе РБ чиновники объяснили причину, по которой не во все дома поступило тепло. Чаще всего с этой жалобой обращались жители Уфы.

Со слов и. о. министра ЖКХ Игорь Палтусов, все дело в частичной завоздушенности системы отопления. Так, из-за воздушных пробок теплоноситель не циркулирует должным образом. Работа для их ликвидации уже организована.

Известно, что к отоплению в республике подключено 100% социальных и жилых объектов. Сам отопительный сезон начался еще 9 октября.

#Общество#Элина Сайфранова#Отопление#Новости Башкирии#Новости Уфы
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