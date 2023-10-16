В Уфе пройдут испытания на теплосетях

Так, в период с 16 по 27 октября МУП УИС проведет обязательные испытания тепловых сетей методом «температурной волны». В связи с этим в ряде жилых домов в Уфе будет максимально повышена температура теплоносителя с последующем ее понижением до первоначального значения 70°С.