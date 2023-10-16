В Уфе пройдут испытания на теплосетях

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Так, в период с 16 по 27 октября МУП УИС проведет обязательные испытания тепловых сетей методом «температурной волны». В связи с этим в ряде жилых домов в Уфе будет максимально повышена температура теплоносителя с последующем ее понижением до первоначального значения 70°С.
Как пояснили в администрации Уфы, это делается для того выявления дефектов трубопроводов компенсаторов, опор, возникающих при изменении температуры теплоносителя, а также для проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций.
Отмечается, что все работы проводятся за счет собственной прибыли предприятия. Таким образом, комплексное опробование тепловых сетей методом «температурной волны» не приведет к повышению платы за отопление.