mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:27

Published Сегодня, 14:27

Modified Сегодня, 16:56

Updated Сегодня, 16:56

Испытания тепловых сетей пройдут с 16 по 27 октября в Уфе

В Уфе пройдут испытания на теплосетях

16 октября 2023, 14:27
Фото: 1MI

Испытания тепловых сетей пройдут с 16 по 27 октября в Уфе

Испытания тепловых сетей пройдут в четырех районах города, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Так, в период с 16 по 27 октября МУП УИС проведет обязательные испытания тепловых сетей методом «температурной волны». В связи с этим в ряде жилых домов в Уфе будет максимально повышена температура теплоносителя с последующем ее понижением до первоначального значения 70°С.

График проведения испытаний выглядит следующим образомГрафик проведения испытаний выглядит следующим образом
График проведения испытаний выглядит следующим образом
Фото: Город Уфа// Telegram

Как пояснили в администрации Уфы, это делается для того выявления дефектов трубопроводов компенсаторов, опор, возникающих при изменении температуры теплоносителя, а также для проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций.

Отмечается, что все работы проводятся за счет собственной прибыли предприятия. Таким образом, комплексное опробование тепловых сетей методом «температурной волны» не приведет к повышению платы за отопление.

#Уфа#Тепло#ЖКХ#ЖКХ Уфы#Теплоснабжение#Азамат Нухов
Подпишитесь
«Вы выше толпы»: что говорят жители о конфликте журналистки и Башкирской домохозяйки
Сегодня, 12:34
Фигуристке Софии Качушкиной едва не отрезало палец лезвием конька на турнире в Уфе
Сегодня, 06:49
В Башкирии школьнику выстрелили в голову из пневматического пистолета
Сегодня, 05:01
Росприроднадзор Башкирии потребовал с «Водоканала» 4,9 млн рублей за вред реке Белой
Сегодня, 04:46
В Башкирии ожидается потепление
Сегодня, 03:29
В Уфе впервые в России появились высокодетализированные дорожные онлайн-карты
12 октября, 08:37