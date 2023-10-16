В Уфе перестанут работать фонтаны

Posted 16 октября, 11:33
Published 16 октября, 11:33
Modified 16 октября, 11:46
Updated 16 октября, 11:46
Как сообщили в мэрии, большая часть фонтанов в городе завершат свою работу уже сегодня — 16 октября. Последний фонтан, расположенный в сквере имени Мустая Карима, отключат в субботу, 21 октября.
Отмечается, что в течение нескольких месяцев на территории Уфы функционировало 26 фонтанов, в том числе светомузыкальных.
В настоящий момент специалисты сливают из фонтанов воду, очищают дно и стенки чаши, после чего промывают сети, фильтры, насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду. Для защиты чаш на зимний период сверху фонтаны укрывают сборно-щитовым каркасом.