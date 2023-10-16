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Posted 16 октября, 11:33

Published 16 октября, 11:33

Modified 16 октября, 11:46

Updated 16 октября, 11:46

Стала известна дата прекращения работы фонтанов в Уфе

В Уфе перестанут работать фонтаны

16 октября 2023, 11:33
Фото: 1MI

Стала известна дата прекращения работы фонтанов в Уфе

Фонтаны в городских парках и скверах постепенно готовят к зиме, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Как сообщили в мэрии, большая часть фонтанов в городе завершат свою работу уже сегодня — 16 октября. Последний фонтан, расположенный в сквере имени Мустая Карима, отключат в субботу, 21 октября.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев на территории Уфы функционировало 26 фонтанов, в том числе светомузыкальных.

В настоящий момент специалисты сливают из фонтанов воду, очищают дно и стенки чаши, после чего промывают сети, фильтры, насосы, продувают трубопроводы сжатым воздухом, чтобы удалить оставшуюся воду. Для защиты чаш на зимний период сверху фонтаны укрывают сборно-щитовым каркасом.

#Город#Уфа#Администрация Уфы#Фонтан#Новости Уфы#Парки и скверы#Поющие фонтаны#Азамат Нухов
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