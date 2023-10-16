В Нижнем Новгороде представили проект развития электромобильности региона

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Это произошло в рамках межрегионального форума «Реализация регионального инвестиционного стандарта».
На площади Нижегородской ярмарки был представлен проект по комплексному развитию электромобильности в регионе, который продемонстрировал работу разветвленной сети зарядных станций, более 200 электрокаров местных автопарков такси, а также ИТ-платформы. В рамках презентации был также продемонстрирован прототип зарядной станции мощностью 150 кВт, разработанный местными производителями. Эта станция способна быстро заряжать два электромобиля одновременно, пишет NewsNN.
На данный момент в Нижегородской области уже функционируют около 80 быстрых зарядных станций, и до конца текущего года планируется увеличить сеть на 38 ЭЗС. К концу 2023 года федеральная сеть Hyper должна будет расшириться до 140 станций в других регионах России. Ранее компания сумела привлечь 350 миллионов рублей частных инвестиций для реализации своих проектов, из которых 127 миллионов рублей поступили более чем от 800 физических лиц.
«В этом году мы удваиваем зарядную сеть, устанавливаем еще 58 зарядок уже по всему региону и на ключевых трассах. Ожидаем, что объем транспортного потока такси увеличится в два раза. Тиражируем проект в другие регионы России. На примере подхода Нижегородской области доказано, что массовое строительство быстрых ЭЗС становится интересным инвестиционным продуктом для частного капитала», — отметил Алексей Тихонов .