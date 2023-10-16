В Нижнем Новгороде представили проект развития электромобильности региона

На данный момент в Нижегородской области уже функционируют около 80 быстрых зарядных станций, и до конца текущего года планируется увеличить сеть на 38 ЭЗС. К концу 2023 года федеральная сеть Hyper должна будет расшириться до 140 станций в других регионах России. Ранее компания сумела привлечь 350 миллионов рублей частных инвестиций для реализации своих проектов, из которых 127 миллионов рублей поступили более чем от 800 физических лиц.